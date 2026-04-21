ABD, hava savunma radarlarında 360 derece dönemini başlattı

Mevcut Patriot radarları belirli bir yöne odaklı çalıştığı için yan ve arka cephelerden gelen saldırılara karşı kısıtlı bir kapsama alanı sunmaktadır. LTAMDS projesiyle devreye giren üç panelli tasarım, modern muharebe alanında hiçbir kör nokta bırakmadan tam dairesel bir tarama gerçekleştirerek bu hayati açığı kapatmaktadır. Radar panellerinin her biri yüksek hassasiyetle çalıştığı için veri işleme kapasitesi eski sistemlerin iki katına çıkarılmakta ve savunma hattındaki reaksiyon süresi minimize edilmektedir. Bu bütüncül koruma kalkanı, her yönden eş zamanlı gelebilecek füze ve drone sürüsü saldırılarına karşı ordunun caydırıcılığını artırmaktadır. Sistemin sunduğu bu dinamik yapı, statik savunma anlayışını terk ederek karmaşık tehdit senaryolarına karşı yüksek mobilite ve esneklik sağlamaktadır.

Galyum nitrür teknolojisi ile hipersonik tehdit yönetimi

Sistemin çekirdeğinde yer alan galyum nitrür tabanlı yarı iletken teknolojisi, radarın çok daha uzak mesafelerden veri toplamasını ve yüksek enerji verimliliğiyle çalışmasını mümkün kılmaktadır. Geleneksel sensörlerin tespit etmekte zorlandığı ses hızının beş katını aşan hipersonik füzeler, LTAMDS radarının yüksek sinyal gücü sayesinde erkenden teşhis edilerek takibe alınabilmektedir. Radar, sadece tespit yapmakla kalmayıp karmaşık hedefleri imha etmek üzere fırlatma birimlerine anlık ve hatasız hedefleme verisi aktaran bir operasyonel merkez görevi görmektedir. Bu teknolojik sıçrama, yoğun elektronik harp koşullarında dahi düşman sinyal karıştırma girişimlerini delip geçerek savunma sisteminin aktif kalmasını sağlamaktadır. Yüksek verimlilik odaklı bu mimari, enerji tasarrufu sağlarken sistemin sahadaki kesintisiz çalışma ömrünü de doğrudan uzatmaktadır.

Seri üretim takvimi ve küresel ihracat potansiyeli

İmzalanan milyar dolarlık sözleşme, projenin geliştirme aşamasından 2030 yılına kadar uzanan tam kapasiteli seri üretim ve teslimat safhasına geçtiğini belgelemektedir. Bu süreçte envanterdeki 80'den fazla eski nesil radarın kademeli olarak yeni sensörlerle değiştirilmesi ve lojistik altyapının bu modernizasyona entegre edilmesi planlanmaktadır. Teknolojinin rüştünü ispatlamasıyla birlikte Polonya ve Kuveyt gibi müttefik devletlerin sisteme yoğun ilgi göstermesi, LTAMDS’nin küresel bir savunma standardı haline geleceğini kanıtlamaktadır. Uluslararası satışlar bir yandan üretim maliyetlerini düşürürken diğer yandan müttefik ordular arasında teknolojik uyumu artırarak ortak operasyon kabiliyetini güçlendirmektedir. Sonuç olarak bu yatırım, ABD’nin öz savunma ihtiyaçlarını karşılarken küresel savunma sanayi tedarik zincirini de olası krizlere karşı daha dirençli hale getirmektedir.