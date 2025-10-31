  1. Ekonomim
ABD ile Hindistan, 10 yıllık savunma iş birliği anlaşması imzaladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, iki ülke arasında 10 yıl geçerli olacak bir savunma iş birliği anlaşmasına imza attı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

"10 yıllık ABD-Hindistan Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hegseth, “Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelerek, 10 yıllık ABD-Hindistan Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Bu anlaşma, bölgesel istikrar ve caydırıcılığın temel taşı olan savunma ortaklığımızı daha da ileriye taşıyor. Koordinasyon, bilgi paylaşımı ve teknoloji iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Savunma alanındaki bağlarımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı” ifadelerini kullandı.

"Anlaşma, zaten güçlü olan savunma ortaklığımızda yeni bir dönemin başlangıcı olacak"

Singh ise konuya ilişkin paylaşımında, “Kuala Lumpur'da ABD'li meslektaşım Pete Hegseth ile verimli bir toplantı yaptık. 10 yıllık ‘ABD-Hindistan Savunma İş Birliği Anlaşması’nı imzaladık. Anlaşma, zaten güçlü olan savunma ortaklığımızda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İş birliği, Hindistan-ABD savunma ilişkilerinin tüm yelpazesine politika yönü sağlayacak. Bu, stratejik yakınlığımızın arttığının bir işareti ve yeni bir 10 yıllık ortaklığın habercisi olacaktır. Savunma, ikili ilişkilerimizin önemli bir ayağı olmaya devam edecektir. Ortaklığımız, özgür, açık ve kurallara dayalı bir Hint-Pasifik bölgesi sağlamak için kritik öneme sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

