ABD ile yeni mahsuplaşma dönemi: Yunanistan'ın fırkateyn peşinatı ne olacak?

Yunanistan Savunma Bakanlığı, deniz kuvvetlerinin modernizasyon stratejisi kapsamında ABD ile yürütülen ancak geçtiğimiz yılın sonunda askıya alınan fırkateyn projesine dair mali tabloyu paylaştı. Resmi kayıtlara göre Yunanistan, programın tasarım ve ortak üretim süreçlerine katılım niyetini tescil etmek amacıyla 2025 yılının nisan ayında 153.137,93 Euro tutarında bir başlangıç ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödeme, projenin mühendislik çalışmalarına katılım payı olarak resmiyet kazandı.

Peşinat yeni projeler için kredi olacak

Yunanistan’ın nisan ayında gerçekleştirdiği bu harcama, iki ülke arasındaki askeri finansman protokolleri çerçevesinde koruma altına alınıyor. Constellation projesi için gönderilen bu peşinat, Yunanistan’ın ABD’den tedarik etmeyi planladığı yeni nesil FF(X) fırkateyn programına veya envanterdeki mevcut gemilerin modernizasyon giderlerine sayılacak. Böylece nisan ayında yapılan harcama, batık bir maliyet olmaktan çıkarılarak ABD ile yürütülen diğer savunma kalemleri için bir ön ödeme kredisi olarak kullanılacak.

Stratejik takvimde revizyon süreci

Projedeki bu zorunlu duraklama, Yunanistan’ın deniz stratejisinde de güncellemeleri beraberinde getirdi. ABD kanadındaki peşinatın mahsuplaşma yoluyla korunması, Yunanistan’ın eş zamanlı olarak Fransa ile yürüttüğü fırkateyn programlarındaki opsiyonları daha esnek yönetmesini sağlıyor. Mevcut tablo, nisan ayında atılan bu mali adımın, iki ülke arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yeni ve daha uygulanabilir projelere zemin hazırlayacağını gösteriyor.