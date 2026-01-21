ABD, Irak’taki Ayn’ül Esad Üssü'nden tamamen çekildi

Irak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkedeki Ayn’ül Esad Hava Üssü’nden çekilme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Söz konusu gelişme, 2024 yılında imzalanan ve ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2025’e kadar Irak’tan çekilmesini öngören anlaşma kapsamında yaşandı.

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, Irak Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz cumartesi günü (17 Ocak 2025) Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ABD’nin çekildiği üssün kontrolünü devralarak yeni askeri görevlendirmeleri denetledi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Genelkurmay Başkanı Abdülamireşid Yarallah, güvenlik anlaşmasının hükümlerine uygun olarak ve ortak teknik komite aracılığıyla yapılan müzakereler ve mutabakatların ardından, Ayn’ül Esad Hava Üssü’nden ABD kuvvetlerinden resmi ve tam olarak devredilmesini denetliyor. Üs, Genelkurmay Başkanı başkanlığındaki teknik düzenlemeler çerçevesinde Irak güçlerine devredildi ve bu düzenlemeler arasında Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı ve bir dizi Irak Ordusu komutanı da yer aldı. Uluslararası Koalisyon Güçleri, üzerinde anlaşmaya varılan takvime göre Eylül 2026 sonuna kadar Erbil’deki karargahlarından da çekilecek.”

ABD askerleri kısmen Irak’ta kalıyor

ABD’nin geri çekilme sürecini Eylül 2025’e kadar gerçekleştirmesi planlanıyordu. Lakin Suriye’deki gelişmelerden dolayı 250 ila 350 ABD’li askeri danışman üste kalmaya devam etti. Geri çekilme sürecine dair ABD’den ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz Ekim ayında adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Iraklı güvenlik yetkilisi, bazı ABD’li birliklerin Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil kenti civarına konuşlandırıldığını, diğer personelin ise ülkeyi tamamen terk ettiğini ve geri çekilenlerin kesin sayısının henüz bilinmediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Ocak 2020’de ayında Bağdat’a düzenlenen ve İranlı general Kasım Süleymani ile Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Muhandis’in öldürülmesinin ardından Bağdat’taki milletvekilleri ülkedeki yaklaşık 5.200 ABD askerinin sınır dışı edilmesini talep etmişti. ABD ise askeri birliklerin geri çekilme sürecini başlatacaklarını söylemişti.

Fakat asıl gelişme 2021 yılında yaşandı. ABD’nin Irak’taki askerî operasyonları durdurması ve askerî personelin çekilmesi üzerine yapılacak görüşme için 26 Temmuz 2021’de dönemin Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhimi ABD’ye resmi ziyarette bulundu. Beyaz Saray’da görüşen dönemin ABD Başkanı Joe Biden ve Mustafa el-Kadhimi, görüşme akabinde gerçekleştirilen basın toplantısında, ABD’nin Irak’taki muharebe misyonunun tamamen son bulacağını açıklamıştı.