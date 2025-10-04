ABD, Kanada’ya 1,75 milyar dolarlık silah satışını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Kanada’ya 1,75 milyar dolar tahmini maliyet ile M142 HIMARS (Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi) ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 1 Ekim 2025 tarihinde verdi.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, tahmini maliyeti 1,75 milyar dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

-26 adet M142 Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)

-132 adet Duyarsız Mühimmat Tahrik Sistemi (IMPS) içeren M31A2 Güdümlü -Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS) Üniter podu

-IMPS içeren 132 adet M30A2 GMLRS Alternatif Harp Başlığı (AW) podu

-IMPS içeren 32 adet M403 Uzun Menzilli (ER) GMLRS AW podu

-IMPS içeren 32 adet M404 ER GMLRS Üniter podu

-64 adet M57 ATACMS (Army Tactical Missile Systems) podu eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.

Teklif edilen satış talebinin ardından Kanada, Lockheed Martin ile sözleşme imzalayabilecek.

Gelişmeyle ilgili olarak DSCA tarafından yayınlanan basın bülteninde, “Önerilen satış, M142 HIMARS uzun menzilli hassas vuruş sistemi ve mühimmat sağlayarak Kanada’nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır. Bu kabiliyet, NATO savunma planlarının yönlendirdiği şekilde, Kanada’nın kolektif yarımküre savunmasına ve Avrupa’da savunma ve caydırıcılığa katkısını artırarak Kanada’yı koruyacaktır. Kanada, bu ürün ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine dahil etmekte herhangi bir zorluk çekmeyecektir.” ifadeleri yer aldı.

M142 HIMARS teknik özellikler

6×6 FMTV kamyon şasisine entegre edilen M142 HIMARS, 6 adet MLRS serisi roketlerle veya ATACMS (Army Tactical Missile Systems) füzesi ile donatılabilmektedir. Sistem, küçük kalibredeki mermi ve şarapnel parçacıklarına karşı Dragon zırhı tarafından korunmaktadır. Bu özelliği ile çeşitli görev gereksinimlerine uyum sağlayabilen M142, 85 km/sa hıza ulaşabilmektedir.

Atış menzili açısından ER-MLRS roketi ile 45 km’ye, güdümlü GMLRS roketiyle 70 km’ye ve taktik füze ATACMS ile 300 km’ye kadar ulaşabilmektedir. HIMARS; 5 metre uzunluğunda, 2.16 metre genişliğinde ve 2.25 metre yüksekliğindedir. Bu özelliği ile sahada kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir sistem olarak sahada görev yapabilmektedir.