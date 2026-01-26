ABD Kara Kuvvetleri yapay zekayla hızlı karar alma sistemini test etti

BD Kara Kuvvetleri, karar alma süreçlerini yapay zeka kullanarak hızlandırmayı hedefleyen modernizasyon girişimi Yeni Nesil Komuta ve Kontrol (Next Generation Command and Control/NGC2) programı kapsamında geliştirilen sistemin ilk prototipini Pasifik bölgesinde 25’inci Piyade Tümeni ile test etti.

NGC2 ile komuta ve kontrolde yapay zeka dönemi

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, NGC2, komutanlara ve birliklere çevik ve yazılım tabanlı mimarilerle bilgi, veri ve komuta-kontrol yönetiminde yeni bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor.

Kara Kuvvetleri Dönüşüm ve Eğitim Komutanlığı Komuta ve Kontrol Gelecek Kabiliyetler Direktörlüğü Direktörü Tuğgeneral Michael Kaloostian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yeni Nesil Komuta ve Kontrol (NGC2), yapay zekayı ve yeteneklerini gelecekte komutanlarımıza getirecek araçtır diye düşünüyorum. Verileri inceliyoruz, verilere erişilebilir olması gerekiyor çünkü verilere erişilemez ve güvenli değilse, yazılımlar tarafından kullanılamaz, algoritmalar tarafından kullanılamaz ve algoritmaları eğitmek için kullanılamaz.” ifadelerini kullandı.

Breaking Defense tarafından yapılan habere göre bu test, NGC2’nin veri katmanı bölümünün prototipini oluşturmak için kademeli olarak yeni yetenekler ekleyen Lightning Surge (eski adıyla Lightning Strike) tatbikatlarının bir parçası olarak düzenlendi. Keza Anduril şirketi de Ivy Sting adlı paralel bir çalışma kapsamında benzer bir prototip geliştiriyor.

Bu bağlamda ABD Ordusu, iki NGC2 prototipleme çalışmasını rekabetçi değil, tamamlayıcı olarak gördüğünü belirtti. Ordu, nihai NGC2 ekosisteminin nasıl görüneceğine dair prototipler oluşturmak ve bilgi sağlamak için çeşitli yetenekler ve tedarikçilerden oluşan bir ekip kurmak istiyor.

Lightning Surge 1 ile veri katmanı ve yapay zeka test edildi

Schofield Kışlası’nda gerçekleştirilen Lightning Surge 1 Tatbikatı kapsamında öncelik, farklı noktalardan ortak harekat resmine veri aktarımı sağlayan “ortak veri katmanı”nın kurulması ve doğrulanması oldu. Mevcut altyapı üzerinde çalışan bu veri katmanı sayesinde mimariye girilen verilerin gerçek zamanlı olarak tüm ağda güncellenebildiği belirtiliyor. Yetkililer, muharebe sahasının görselleştirilmesi, birliklerin konumlarının anlaşılması, hareket kısıtlamalarının ve kontrol grafiklerinin belirlenmesi gibi unsurların hızlandırılmasının hedeflendiğini de ifade etti.

Test kapsamında NGC2 veri katmanının, farklı ağ ve platformlar arasında güvenli ve hızlı veri paylaşımı sağlamadaki katkısı, dost ve düşman elektromanyetik izlerinin görselleştirilmesi, ayrıca yapay zeka destekli süreçlerle radyo raporlamasının otomatikleştirilmesi gibi yetenekler değerlendirildi.

Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamaya göre bahse konu sistem, yapay zeka araçlarıyla destekleniyor ve anlık raporlama için ses ve sohbet doğal dil işleme olanağı sağlıyor. Şirket yetkilileri, bu testin temel amacının veri katmanını ve mimariyi doğrulamak, mimarinin ABD Kara Kuvvetleri hedeflerini karşılayıp karşılamadığını göstermek olduğunu ve sistemin merkezinde yapay zekâ kabiliyetlerinin bulunduğunu ifade etti.

Yapay zeka ve konuşmadan metne teknolojisinin, radyo raporlarının haritalara manuel olarak işlenmesi sürecini otomatikleştirerek operasyonel durumsal farkındalığı artırabilecek. Keza bu sayede saha raporlarının anında ortak harekat resmine yansıtılabileceği, bilgi tekrarlarının önlenebileceği ve hem ölümcül hem de ölümcül olmayan etkilerin konuşlandırılmasının daha hızlı ve doğru şekilde planlanabileceği vurgulanmakta.