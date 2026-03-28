ABD Kara Kuvvetleri'nden stratejik lazer revizyonu: Valkyrie programı sonlandırıldı

Küresel hava savunma ekosisteminde dengeleri değiştirecek bir hamle yapan ABD Kara Kuvvetleri (US Army), 300 kW sınıfı yüksek enerjili lazer silah sistemi Valkyrie üzerindeki geliştirme faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, ABD ordusunun platform bazlı münferit çözümlerden ziyade, ‘Çok Alanlı Harekat’ (Multi-Domain Operations) kabiliyetine sahip tam entegre sistemlere odaklanacağını stratejik olarak tescilliyor.

Kuvvetler arası teknoloji konsolidasyonu ve operasyonel verimlilik

Valkyrie projesinin sonlandırılmasının temelinde, sistemin müstakil bir birim olarak kalması yerine, ABD Deniz Kuvvetleri ile ortak yürütülecek bir müşterek lazer mühimmat ekosistemine geçiş yapma stratejisi yatıyor. Bu teknoloji konsolidasyonu ile AR-GE maliyetlerinin optimize edilmesi, lojistik hatların birleştirilmesi ve her iki kuvvetin de aynı ateş gücü altyapısından faydalanması sağlanacak. Ordu, ‘tek platform-tek görev’ anlayışını tamamen terk ederek, ağ merkezli savunma modeline geçiş sürecini bu hamleyle hızlandırıyor.

Golden Dome mimarisi ile entegre savunma kalkanı

Yeni stratejinin merkezinde yer alan Golden Dome (Altın Kubbe) mimarisi, kara ve deniz unsurlarının gelişmiş sensör füzyonu ile birbirine bağlandığı devasa bir füze savunma ağıdır. Valkyrie projesinden elde edilen kritik teknik kazanımlar ve veri setleri, bu mimariyle tam uyumlu çalışacak olan yeni nesil yüksek enerjili lazer modüllerine doğrudan entegre ediliyor. Kara ve deniz kuvvetleri arasındaki bu sistemler arası uyumluluk, asimetrik tehditler olan drone sürüleri ve seyir füzelerine karşı reaksiyon süresini minimize edecek bir savunma kalkanı oluşturuyor.

2028 projeksiyonu ve gelecek hedefleri

2026-2028 dönemini kapsayan projeksiyonlar dahilinde, prototip aşamasındaki yeni nesil lazer sistemlerinin ‘Altın Kubbe’ veri linklerine tam entegrasyonu tamamlanacak. Bu hamleyle birlikte ABD, operasyonel kabiliyetini artırarak maliyet etkin lazer teknolojilerini ana savunma doktrininin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bu vizyon, geleneksel hava savunma füzelerine kıyasla atış başına maliyeti ciddi oranda düşüren yönlendirilmiş enerji silahlarını merkeze alarak savunma sanayiinde yeni bir dönemi başlatıyor.