ABD, LUCAS kamikaze İHA’nın Orta Doğu’da aktif göreve başladığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) olarak bilinen yeni, düşük maliyetli kamikaze İHA’sının Orta Doğu’daki Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarında operasyonel olarak konuşlandırıldığını doğruladı. ABC News tarafından 23 Ocak’ta yapılan habere göre Pentagon, yeni sarf edilebilir kamikaze İHA’larının bölgedeki varlığını ilk kez resmen kabul etti.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre sistemin, Rusya tarafından Ukrayna’da yoğun olarak kullanılan İran menşeli Shahed dolanan mühimmatlarından elde edilen dersler ışığında geliştirildiği belirtiliyor. Pentagon yetkilileri, konuşlandırmayı “sınırlı ancak aktif” olarak nitelerken; sistemin İran, İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde ileri harekat birimlerine entegre edildiğini bildirdi.

Ölçek avantajı hava savunma dengelerini zorluyor

Pentagon kaynaklı değerlendirmeler, modern hava tehditlerinin nitelik değiştirdiğine işaret ediyor. İran tarafından Rusya’ya tedarik edilen ve yerel olarak ‘Geran’ adıyla üretilen Shahed-136’ların, sofistike teknolojilerinden ziyade ölçek (sayısal çokluk) avantajıyla hava savunma dengelerini manipüle ettiği değerlendiriliyor.

Army Recognition tarafından aktarılan bilgilere göre; 2024 ve 2025 yılları boyunca Ukrayna sahasındaki dinamikleri yakından takip eden ABD, mevcut kuvvet yapısında doyurma (saturation) ve yıpratma (attrition) odaklı, düşük maliyetli bir taarruz opsiyonunun eksikliğini saptadı. Bu kapsamda LUCAS sisteminin, söz konusu operasyonel boşluğu doldurmak amacıyla sahaya sürüldüğü belirtiliyor.

LUCAS

SpektreWorks tarafından üretilen ve FLM 136 tanımıyla da pazarlanan LUCAS, İran sistemleriyle neredeyse aynı tasarım felsefesini benimsiyor. Söz konusu benzerliğin, ABD Hava Kuvvetleri’nin tedarik belgelerine de yansıdığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, LUCAS’ın temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

-Konfigürasyon: Uçan kanat (flying wing) tasarımı ve arkada konuşlu piston motor

-Görev Profili: “Sarf edilebilir dolanan mühimmat”

-Menzil: Faydalı yük ve uçuş profiline bağlı olarak 1.500 kilometrenin üzerinde

-Sürat: 200 km/s altındaki düşük seyir hızı (havada kalış süresi ve uzun menzil odaklı)

-Seyrüsefer: Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve Atalet Seyrüsefer Sistemi (INS) mimarisi

-Harp Başlığı: Altyapı ve hafif korumalı tesislere karşı optimize edilmiş, 30 ila 50 kilogram sınıfı parçacık etkili harp başlığı