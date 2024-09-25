ABD, Mısır’a Stinger füzesi satışını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Mısır’a 740 milyon dolar tahmini maliyet ile Stinger füzeleri ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 24 Eylül 2024 tarihinde verdi.

Sözleşmenin tahmini maliyeti 740 milyon dolardır. (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur)

720 adet Stinger füzesi (mevcut Avenger hava savunma sistemlerinden kullanıma yönelik)

20 adet Ürün Doğrulama Uçuş Testi (PVFT) mühimmatı; eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Mısır, ana yüklenici olarak RTX Corporation şirketi ile sözleşme imzalayabilecek. Bu potansiyel satışla bağlantılı olarak önerilen herhangi bir bilinen denkleştirme anlaşması bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak DSCA yetkilileri şu açıklamada bulundu:

“Önerilen satış, Mısır’ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirerek, bölgesel kötü niyetli aktörlere karşı kendisini savunma kapasitesini artıracak ve ABD kuvvetleri ile diğer bölgesel güvenlik ortakları tarafından işletilen sistemlerle birlikte çalışabilirliği iyileştirecektir. Bu bağlamda satış, Orta Doğu’da siyasi istikrar ve ekonomik büyüme için önemli bir güç olmaya devam eden dost bir ülkenin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir.”

ABD, Mısır’a askeri yardımda bulunacak

ABD, Mısır’a 2024 yılı için öngörülen 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın tamamını ödeme kararı aldı. Defence Blog tarafından 2024 yılının Eylül ayında yapılan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü alınan kararı doğruladı. İlgili gelişme, İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmanın ortasında hassas müzakerelere ara buluculuk yaptığı için Mısır’ın bölgedeki önemini koruduğu bir zamanda gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar, bölgesel barışın ilerlemesi ve Mısır’ın ABD’nin ulusal güvenlik önceliklerine yönelik özel ve devam eden katkıları, özellikle Gazze için ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması, rehinelerin eve getirilmesi, ihtiyaç sahibi Filistinlilere yönelik insani yardımın artırılması ve İsrail-Hamas çatışmasının kalıcı bir şekilde sona erdirilmesine yardımcı olunması açısından önemlidir.”