ABD’nin mühimmat depolarını tahkim etme vizyonu, savunma sanayisindeki montaj bantlarının kapasite sınırlarını zorlayan yeni bir finansal dönemi başlattı. Üretim hacmi katlanacak olan hassas güdümlü uçuş platformları, uzun menzilli vuruş kabiliyetleri ve gelişmiş yapay zeka tabanlı hedef tanıma sensörleri sayesinde, elektronik harp baskısı altındaki korunaklı deniz ve kara sahalarında kesintisiz görev icra etme yeteneği barındırıyor. Ancak sanayi altyapısındaki mikroçip ve kompozit malzeme tedarik sürelerinin uzunluğu göz önüne olduğunda, fabrikaların bu yoğun sipariş yükünü zamanında yetiştirebilmesi için tedarik zinciri yönetiminin baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Bu durum, savunma yönetimlerinin teslimat hızını artırmak adına Ar-Ge bütçelerinden ziyade doğrudan seri üretim lojistiğine ağırlık verdiğini kanıtlıyor.

Küresel askeri dengeler ve savunma bütçesi rasyoları

Pentagon eksenli bu yeni endüstriyel seferberlik kararı, batı ittifakının asimetrik tehditlere karşı envanter güvenliğini sağlama çabalarında yapısal bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Son yıllarda bölgesel çatışmalar nedeniyle lojistik depoların ciddi oranda boşalması, karar alıcıları uzun vadeli projeler yerine anında caydırıcılık sağlayacak rüştünü ispatlamış akıllı mühimmat kontratlarına yönelmesi dikkat çekiyor. Bu üretim hamlesi, müttefik hava unsurlarının caydırıcılık profilini yukarı taşısa da savunma sanayisi genelinde hammadde fiyatlarının tırmanması ve nitelikli iş gücü açığının büyümesi gibi yan finansal baskıları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, bütçe planlamalarında stratejik füzelere ayrılan bu devasa pay, diğer konvansiyonel askeri projelerin finansman paylarından zorunlu kesintiler yapılması anlamına geliyor.