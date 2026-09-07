ABD, mühimmat tedariki için 712 milyon dolarlık anlaşmaya onay verdi

Küresel çatışma bölgelerine yönelik askeri sevkiyatların ardından batı dünyasındaki askeri envanterlerin ciddi bir baskı altına girmesi, savunma bakanlıklarını parça tedarik zincirini güvenceye almaya zorluyor. Bu doğrultuda harekete geçen ABD Ordusu Sözleşme Komutanlığı, obüs sistemlerinin sahadaki işlevselliğini doğrudan belirleyen parçaların üretimi için bütçe planlamasını tamamladı. Bristol merkezli üretici Action Manufacturing ile imzalanan bu stratejik anlaşma, mühimmat depolarının önümüzdeki uzun vadeli dönemde kesintisiz şekilde beslenmesini amaçlıyor.

Teklif sunan tek firma oldu: Sözleşme 2031 yılına kadar sürecek

Süresiz teslimat ve belirsiz miktar esaslı olarak kurgulanan anlaşma kapsamında, ilgili şirketin M739A1 tipi çarpma ve gecikmeli fünyelerin üretim, test ve paketleme süreçlerinin tek yetkilisi haline geldiği bildirildi. İhale aşamasına küresel savunma sanayiinden sadece tek bir firmanın başvuru yapmış olması dikkat çekerken, projenin yönetimini New Jersey'deki askeri tedarik merkezinin üstleneceği duyuruldu. 31 Ağustos 2031 tarihine kadar yürürlükte kalması planlanan bu geniş takvim, ABD'nin her ihtiyaç anında bürokratik engellere takılmadan hızlıca sipariş geçebilme esnekliği tanıyor.

Hem 105 mm hem de 155 mm ağır topçular için ortak çözüm

Ordu envanterindeki konvansiyonel obüs bataryalarının uç kısmına monte edilmedikçe mühimmatın infilak etmesini imkansız kılan bu parçalar, taktik sahada iki farklı çalışma moduna sahip olmasıyla öne çıkıyor. M739A1 fünyeleri, hedef unsura çarpma anında doğrudan patlama sağlayabildiği gibi, beton veya zırh korumalı yapılara nüfuz ettikten sonra gecikmeli olarak devreye girerek tahribat gücünü maksimum seviyeye çıkarabiliyor. Hem 105 mm'lik hafif obüslerde hem de cephe hattının ana unsuru olan 155 mm'lik ağır topçu mühimmatlarında ortak olarak kullanılan bu sistemin yerli üretimle garantiye alınması, ABD'nin küresel tedarik risklerine karşı stratejik direncini artırmayı hedefliyor.