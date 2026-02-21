ABD, müttefiklerinin C 17 uçaklarında savunma sistemlerini yükseltiyor

Söz konusu program, Kanada ve Avustralya envanterinde bulunan C‑17’lerin mevcut infrared karşı tedbir sistemlerini (IR countermeasure systems), daha gelişmiş Block 30 konfigürasyonuna yükseltmeyi hedefliyor. Bu yükseltme, uçakların güdümlü füze tehdidine karşı tepki süresini ve hayatta kalabilirlik oranını ciddi ölçüde artıracak.

Modernizasyon kapsamında, 8 Avustralya ve 5 Kanada C‑17 sistemi, mevcut IR sensörleri, flare ve chaff fırlatma podları ile entegre edilerek optimize edilecek. Sistem entegrasyonu, uçakların savaş sahasında operasyonel sürekliliğini artıracak şekilde planlandı.

Yükseltme çalışmaları, sadece donanım entegrasyonunu değil, aynı zamanda yazılım güncellemeleri, sistem kalibrasyonu ve teknik destek süreçlerini de kapsayacak. Böylece uçaklar, hem savunma platformlarıyla uyumlu hale gelecek hem de yeni nesil tehditleri izleyip karşı önlem alabilecek.

Modernizasyon takvimi ve sistem güncellemeleri

Programın başlangıcı 2026, tamamlanması ise 2030 olarak öngörülüyor. Bu süre zarfında her uçak, IR tehdit algılama ve karşı tedbir sistemleri açısından en güncel standartlara yükseltilmiş olacak.

Amerikan Hava Kuvvetleri yetkilileri, söz konusu modernizasyonun müttefiklerin stratejik havadan nakliye ve operasyonel güvenliğini güçlendireceğini ve çok uluslu operasyonlarda entegrasyon kabiliyetini artıracağını belirtti.

Bu adım, aynı zamanda Boeing için kritik bir savunma sanayi üretim ve entegrasyon tecrübesi kazandıracak. Şirket, hem donanım hem yazılım tarafında sistem mühendisliği ve tehdit analiz kapasitesini sahada test etme fırsatı bulacak.

Uzmanlar, IR karşı tedbir sistemlerinin, özellikle düşük irtifa ve sıcak bölge operasyonlarında C‑17’lerin sürücü platformlar ve kritik lojistik malzemelerle birlikte hayatta kalabilirliğini artıracağını vurguluyor.