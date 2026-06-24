ABD nükleer üslerini korumak için taşınabilir elektronik harp silahlarını devreye alıyor

Askeri üslerin ve kritik altyapıların ticari dron tehditlerine karşı savunulması, modern muharebe sahalarının en öncelikli konularından biri haline geldi. Geleneksel hava savunma ağları ve büyük sinyal kesici sistemler, yüksek enerji gereksinimleri ile hantal yapıları nedeniyle her an her noktada aktif koruma sağlayamıyor. Geliştirilen bu yeni el silahı formundaki sistem ise tüm bu lojistik zorunlukları ortadan kaldırarak doğrudan askeri personelin kas gücüyle ve bağımsız bataryalarıyla en ön cephede dahi anında devreye girebiliyor. Nükleer cephaneliklerin etrafında kuş uçurtmamayı hedefleyen bu tedarik adımı, mikro tehditlere karşı nokta atışı müdahale kabiliyetini en üst seviyeye çıkarıyor.

Uydu sinyallerini manipüle eden gelişmiş teknoloji

Ergonomik tasarımı sayesinde bir askerin standart muharebe teçhizatının bir parçası olarak taşıyabildiği sistem, yaklaşık 2,6 kilogramlık hafif yapısıyla öne çıkıyor. Cihaz, düşman dronlarını sadece sinyal keserek durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda ticari insansız hava araçlarının kullandığı küresel konumlandırma ve uydu seyrüsefer sinyallerini manipüle etme yeteneği sunuyor. Bu sahte sinyal gönderme kabiliyeti sayesinde, otonom olarak rotasını takip eden gelişmiş dronlar dahi şaşırtılarak kilometrelerce geriye doğru uçmaya zorlanıyor veya güvenli bir alanda zorunlu inişe tabi tutuluyor. Sistem, karmaşık ticari frekansların tamamını baskılayarak çok yönlü bir elektromanyetik kalkan oluşturuyor.