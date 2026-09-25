ABD Ordusu Fort Bragg'da drone ana gemisini test etti

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ABD Ordusu insansız sistemlere yönelik yeni bir deneme gerçekleştirdi. XVIII Hava İndirme Kolordusu, eylül ayının ortasında Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde sahaya çıktı. Birlik, Scarlet Dragon 26-3 tatbikatı kapsamında yeni bir platformu denedi.

Testin merkezinde Modalic tarafından geliştirilen drone ana gemisi yer aldı. Platformun tatbikat senaryosu içinde nasıl görev yapacağı incelendi.

Scarlet Dragon 26-3 tatbikatında denendi

Scarlet Dragon serisi, ABD Ordusu'nun yeni teknolojileri sahada denediği tatbikatlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda düzenlenen 26-3 tatbikatı Fort Bragg'da icra edildi. Tatbikatta XVIII Hava İndirme Kolordusu görev aldı.

Birlik, tatbikat boyunca drone ana gemisinin operasyonel kullanımını test etti. Platformun mevcut birlik yapısına entegrasyonu ve sahadaki performansı değerlendirildi. Elde edilen verilerin sonraki aşamalar için kaynak oluşturması bekleniyor.

Modalic'in drone ana gemisi öne çıktı

Modalic tarafından geliştirilen sistem, ana gemi konseptine dayanıyor. Platform, üzerinde taşıdığı daha küçük insansız hava araçlarını görev bölgesinde bırakabiliyor. Bu sayede tek bir sistem üzerinden çok sayıda drone ile görev yapılması hedefleniyor.

Testin, ABD Ordusu'nun insansız sistemleri yaygınlaştırma planları kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.