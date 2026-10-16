ABD Ordusu için geliştirilen Coyote Block 2C+RM, üçlü test serisini başarıyla geçti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Raytheon tarafından geliştirilen Coyote, düşük maliyetli, fırlatılabilir ve kinetik etkili bir karşı-İHA önleyicisi olarak konumlanıyor. Block 2C+RM konfigürasyonunun, özellikle sürü İHA tehditlerine karşı geliştirilmiş arayıcı başlık ve harp başlığı entegrasyonuna sahip olduğu belirtiliyor.

Şirket, gerçekleştirilen üç testte sistemin hedef tespit, takip ve imha zincirinin end-to-end doğrulandığını açıkladı. Testlerde farklı irtifa ve sürat profillerine sahip İHA hedeflerine karşı angajman senaryolarının icra edildiği ifade edildi.

Kinetik imha ve yeniden kullanılabilir mimari

Coyote ailesi, KuRFS radarı ve Howler sistemi ile entegre çalışan, komuta kontrolü LSTAR mimarisi üzerinden yönetilen bir katman olarak görev yapıyor. Block 2C+RM varyantının, geliştirilmiş RF arayıcı ve yakınlık tapalı harp başlığı sayesinde Grup 1-3 sınıfı İHA'lara karşı etkinlik zarfını genişlettiği vurgulanıyor.

Sistem, fırlatıcıdan ateşlendikten sonra jet motoru ile tahrik ediliyor ve hedefe yönelim için veri bağı üzerinden güncellenebiliyor.

ABD Ordusu envanterine yönelik kalifikasyon süreci

Raytheon'un test faaliyetlerinin, ABD Ordusu'nun LIDS programı kapsamındaki kalifikasyon takvimine yönelik olduğu değerlendiriliyor. Block 2C+RM'nin, mevcut Block 2 ve Block 3 varyantlarının tamamlayıcısı olarak envantere girmesi ve sahada sürü tehditlerine karşı katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmesi hedefleniyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde atışlı testlerin devam edeceğini ve düşük oranlı ilk üretim fazına geçiş için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.