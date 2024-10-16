ABD Ordusu topçu mühimmatı üretimini artırıyor

Üst düzey bir ABD yetkilisine göre ABD Ordusu, taze mühimmat akışını tehlikeye atan tek bir kaynaktan kaynaklanan darboğazdan uzaklaşarak, 155 mm topçu mühimmatları için tedarikçi tabanını çeşitlendirmeye başladı. Defense News tarafından yapılan habere göre Ordu, 2025 yılı sonuna kadar 155 mm mühimmat için parça veya malzeme sağlayan tüm büyük kaynakları destekleme hedefine doğru ilerliyor.

ABD Ordusu Satınalma Şefi Doug Bush, ABD Ordusu Derneği’nin yıllık konferansı öncesinde Defense News’e verdiği röportajda, “Yıl sonuna kadar çok sayıda kurdele kesme töreni olacak” dedi. Pentagon, 2022’nin başlarında başlayan Rus işgaline karşı Ukrayna’nın mücadelesini desteklemek için gönderilen stokları yenilemek için 155 mm topçu mühimmatı üretim kapasitesini artırmak üzere milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ordu, üretimi artırmak için yalnızca FY24 ek finansmanında 3.1 milyar dolar harcamayı planladı. Ukrayna’daki savaştan önce ABD, ayda yaklaşık 14.400 topçu mühimmatı üretebiliyordu. Ancak Ukrayna kuvvetleri ülkeye gönderilen obüsler için mühimmatı tükettikçe ABD, mevcut altyapı ile ikmalin yapılamayacağını fark etti. Bu bağlamda ABD Ordusu, ayda 100.000 adet topçu mühimmatı üretme hedefi koydu ancak Ordu yetkilileri, bahse konu hedefin gerisinde kalındığını paylaştı. Buna rağmen Ordu Sekreteri Christine Wormuth, Eylül ayında ABD’nin şu anda ayda 40.000 adet mühimmat ürettiğini belirtti ve yıl sonuna kadar ayda 55.000 mühimmata ulaşma planının olduğunu ekledi.

Günümüzde ABD Ordusu, Pensilvanya, Scranton’daki tek bir tesiste ve yakındaki özel bir tesiste 155 mm’lik mühimmatlar üretiyor. Tüm mühimmatlar tek bir yere, Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası’na taşınıyor ve burada patlayıcılarla paketleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye’den üretim sistemleri kullanarak daha fazla mühimmat üretmek için Mesquite’de yeni, çoğunlukla otomatik bir tesis inşa etmek üzere General Dynamics Ordnance and Tactical Systems ile hızla sözleşme imzalanmıştı. Ayrıca Ontario, Kanada’daki bir şirketle daha fazla mühimmat üretimi için de sözleşme imzalanmıştı. Bush, önümüzdeki yılın başlarında mühimmat kabuğu üretiminin temel olarak bir tesisten dört tesise çıkacağını söyledi. Ek olarak Bush, yükleme, montaj ve paketleme işlemlerinin önümüzdeki yılın başlarında Iowa dışındaki iki tesiste daha gerçekleştirileceğini söyledi.