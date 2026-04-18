ABD Ordusu’ndan Boeing’e dev yatırım: Chinook efsanesi Block II ile şahlanıyor

ABD Kara Kuvvetleri, ağır yük nakliye kapasitesini modern savaş meydanlarının ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek amacıyla havacılık devi Boeing ile 324 milyon dolarlık stratejik bir sözleşmeye imza attı. 15 Nisan 2026 tarihinde resmiyet kazanan bu dev anlaşma, ordu envanterine altı adet yeni nesil CH-47F Block II Chinook helikopterinin katılmasını kapsıyor. Savunma sanayii kulislerinde büyük yankı uyandıran bu hamle, uzun süredir geleceği tartışılan Block II üretim hattına adeta can suyu vererek Chinook efsanesinin 2030’lu yıllarda da gökyüzünün en önemli aktörü olmaya devam edeceğini tescilliyor.

Havacılıkta güç ve performansın yeni sınırı

Yeni nesil Block II versiyonu, standart helikopterlerden çok daha gelişmiş bir performans klasmanında yer alıyor. Gövde yapısındaki yenilikler ve hafifletilmiş ancak daha yüksek kapasiteli yakıt tankları sayesinde bu devasa araçlar, yaklaşık iki ton ek yük taşıma kapasitesine ulaşmış durumda. Özellikle yüksek irtifada ve aşırı sıcak hava koşullarında helikoptere yüzde ondan fazla güç artışı sağlayan yeni tasarım rotor palleri, en zorlu coğrafyalarda bile operasyonel üstünlük vadediyor. Ayrıca güçlendirilmiş aktarma organları, motorun ürettiği muazzam torku kayıpsız bir şekilde pervanelere ileterek aracın dayanıklılığını en üst seviyeye çıkarıyor.

Dijital devrimle gelen uçuş emniyeti

Havacılık teknolojisindeki bu değişim sadece fiziksel güçle sınırlı kalmayıp dijital bir devrimi de beraberinde getiriyor. Block II modelleri, pilotların iş yükünü önemli ölçüde azaltan gelişmiş kokpit tasarımları ve dijital uçuş kontrol sistemleri (DAFCS) ile donatıldı. Bu teknolojik donanım, en düşük görüş mesafesinde ve en sert hava koşullarında bile operasyon emniyetini maksimuma çıkarıyor. Boeing’in Pensilvanya’daki üretim hattının sürekliliğini sağlayan bu anlaşma, sadece ABD için değil, küresel ölçekte Chinook kullanan tüm ordular için yeni bir standart belirliyor.

Küresel savunma pazarında yeni dönem

Bu yatırım, aynı zamanda küresel savunma pazarında Chinook’un yerini sağlamlaştıran bir güvenoyu niteliği taşıyor. ABD Ordusu'nun bu hamlesi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu müttefik ülkelerin kendi ağır nakliye helikopteri filolarını Block II seviyesine yükseltme ihtiyacını yeniden gündeme getirecektir. 324 milyon dolarlık bu imza, ordunun modernizasyon takviminde kritik bir boşluğu doldururken, Chinook'un ‘gökyüzünün yük beygiri’ ünvanını uzun yıllar daha kimseye bırakmayacağını açıkça ortaya koyuyor.