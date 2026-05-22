ABD Özel Operasyonlar SİHA'larına 96 kilometrelik menzil dopingi

ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı (AFSOC), insansız hava aracı filosunun vuruş kabiliyetini ve operasyonel güvenliğini kökten değiştirecek stratejik bir adımı tamamladı. New Mexico’daki Cannon Hava Üssü’nde konuşlu 27. Özel Operasyon Kanadı, bünyesindeki MQ-9 Reaper silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) GBU-39B Small Diameter Bomb (SDB) mühimmatıyla operasyonel hale getirildiğini duyurdu [defence-blog.com].

Hava savunma tehditlerine karşı stratejik çözüm

Geleneksel olarak AGM-114 Hellfire füzeleri ve kısa menzilli lazer güdümlü bombalar kullanan MQ-9 Reaper’lar, bu mühimmatların kısıtlı erişim mesafesi nedeniyle gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı risk altında kalıyordu [defence-blog.com]. GPS ve ataletsel navigasyon sistemleriyle yönlendirilen 250 poundluk (yaklaşık 113 kg) GBU-39B, entegre kanatçıkları sayesinde bırakıldıktan sonra 96 kilometreden (60 mil) fazla bir mesafeye süzülebiliyor. Bu sayede SİHA mürettebatı, düşman radarlarının ve füzelerinin menziline girmeden hedefleri yüksek hassasiyetle imha edebilecek [defence-blog.com].

Tek sortide çoklu hedef ve lojistik esneklik

Yeni kabiliyet, akıllı taşıma aparatları sayesinde tek bir istasyonda birden fazla mühimmat taşınmasına izin vererek MQ-9’ların tek uçuşta çok sayıda farklı hedefi eş zamanlı vurmasını sağlıyor. Gelişmeyi değerlendiren 27. Özel Operasyon Kanat Komutanı Albay Robert Johnston, bu entegrasyonun mürettebata çatışma yelpazesinin her aşamasında çok daha büyük bir esneklik ve ölümcül seçenekler sunduğunu belirtti [defence-blog.com]. Düşük tali hasar özelliğine sahip akıllı bombalar, lojistik ayak izini azaltırken özellikle sivil yerleşim alanlarına yakın özel operasyon bölgelerinde sahaya büyük bir taktik avantaj sağlayacak.