ABD Pasifik'te güç mü tazeliyor? F-35B filosu Japonya'da görevi devraldı

ABD Deniz Piyadeleri, Pasifik bölgesindeki askeri konuşlandırma stratejisi kapsamında Güney Carolina merkezli beşinci nesil F-35B Lightning II filosunu rotasyonel görevle Japonya'ya sevk etti. Birlik Dağıtım Programı (UDP) çerçevesinde gerçekleştirilen bu hamleyle birlikte, yeni hayalet uçak filosu, bölgede uzun süredir görev yapan dördüncü nesil F/A-18D Hornet savaş uçaklarının yerini aldı. Güney Karolina'daki Beaufort Hava Üssü'nden kalkan VMFA-533 ("Hawks") filosunun Japonya’daki Iwakuni Deniz Piyade Hava Üssü’ne varması, Pentagon'un bölgedeki caydırıcılık unsurlarını modernize etme kararlılığını gösteriyor.

Pasifik'te hava gücünün dengesi değişiyor

1980 yılından bu yana kesintisiz işletilen rotasyon programının bu son ayağı, geleneksel hava gücünden radara yakalanma olasılığı düşük, dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip platformlara geçişte kritik bir eşiği temsil ediyor. Iwakuni'deki 1. Deniz Piyade Hava Kanadı'na entegre olan F-35B'ler, gelişmiş sensör füzyonu ve elektronik harp yetenekleriyle bölgedeki operasyonel hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor. Eski nesil Hornet uçaklarının tasfiye edilerek yerine radara yakalanmayan bu jetlerin getirilmesi, ABD'nin ittifak taahhütlerini pekiştirirken, Batı Pasifik'te artan bölgesel rekabete karşı hava üstünlüğünü elinde tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.