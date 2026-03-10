ABD, Rus Buk M3 tehdidine karşı maket sistemle eğitim başlattı

ABD, Alabama’da Rusya’nın en gelişmiş orta menzilli hava savunma sistemi Buk‑M3’ün tam ölçekli bir replikasını sahaya sürerek dikkat çekici bir adım attı. Bu maket sistem, Amerikan birliklerinin Rus mobil hava savunma tehditlerini tespit etme, sınıflandırma ve etkisiz hale getirme kabiliyetini geliştirmek için özel olarak tasarlandı. Görüntülerde, treyler üzerine yerleştirilmiş sahte paletli bir fırlatıcı kabuğu dikkat çekiyor.

Buk‑M3’nin mobil gücü ve abd’nin eğitim hamlesi

Buk‑M3, NATO tarafından SA‑27 “Gullum” kod adıyla biliniyor ve stealth uçaklardan balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede hedefleri vurabilme kapasitesiyle öne çıkıyor. Mobil yapısı sayesinde sürekli yer değiştirerek radar ve füze bataryalarının hayatta kalma şansını artırıyor. Bu özellik, Ukrayna savaşında Rusya’nın hava savunma sistemlerini özellikle etkili kıldı ve Batı’nın hava operasyonlarını ciddi biçimde zorlaştırdı. ABD’nin bu replikayı eğitim amaçlı kullanması, sahadaki gerçek tehditlere karşı hazırlık seviyesini yükseltme çabasının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Pentagon’un bu hamlesi, SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) yani düşman hava savunmalarını bastırma doktrininin güncellenmesiyle doğrudan bağlantılı. Mobil sistemlerin sabit bataryalara kıyasla çok daha karmaşık hedefler oluşturması, ABD’nin eğitim programlarını yeniden şekillendirmesine yol açtı. Buk‑M3 replikası, askerlerin yalnızca teorik bilgiyle değil, sahada karşılaşabilecekleri gerçekçi senaryolarla hazırlanmasını sağlıyor.

NATO tatbikatlarına yansıyacak kolektif savunma stratejisi

Bu adım aynı zamanda NATO’nun kuzey ve doğu kanadında yürütülen hazırlıklarla da örtüşüyor. Rusya’nın mobil hava savunma kapasitesine karşı geliştirilen bu eğitim modeli, müttefiklerin ortak tatbikatlarında da kullanılabilecek bir referans noktası oluşturuyor. ABD’nin Alabama’daki konuşlandırması, yalnızca ulusal bir eğitim hamlesi değil, aynı zamanda kolektif savunma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Özetle, Buk‑M3 replikasının ABD Ordusu tarafından eğitime dahil edilmesi, Washington’un Rusya’nın gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı hazırlığını derinleştirdiğini gösteriyor. Bu gelişme, gelecekteki çatışma senaryolarında Amerikan ve NATO birliklerinin hayatta kalma şansını artırmayı hedefleyen stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.