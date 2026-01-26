ABD savaş gemisi Kamboçya limanını ziyaret etti

ABD Donanması’na ait Independence sınıfı kıyı muharebe gemisi USS Cincinnati (LCS 20), 24 Ocak 2026’da Kamboçya’nın Ream Deniz Üssü’ne geçici bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret, üssün Çin desteğiyle genişletilmesinden bu yana bir ABD savaş gemisinin yaptığı ilk ziyaret oldu.

ABD Donanması’na göre USS Cincinnati, ABD ve Kamboçya arasındaki denizcilik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan planlı bir görüşme kapsamında Kamboçya’nın güneybatısındaki üsse yanaştı. Liman ziyareti, Çin’in finansmanı ve inşaat yardımıyla geçen yıl tamamlanan Ream’deki büyük genişletme çalışmalarının ardından gerçekleşti.

ABD’den ikili iş birliği vurgusu

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre ABD Donanması, Cincinnati’nin ziyaretinin ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve bölgesel istikrarı desteklemeyi amaçladığını belirtti. ABD Donanması yaptığı açıklamada, “Cincinnati’nin Kamboçya ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri ve Kamboçya arasındaki devam eden ortaklığı kutluyor ve bölgesel güvenlik, barış ve refaha olan ortak bağlılığımızı yeniden teyit ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre 7. Muhrip Filosu Komutanı Kaptan Matt Scarlett, “Ream Deniz Üssü’nde Kamboçya halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılanmak bizim için bir onur. Ortaklarımızla birlikte çalışmaktan ve tüm uluslar için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi inşa etmeye devam etmekten her zaman heyecan duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bu ziyaret, üssün modernizasyonundan bu yana ABD Donanması’nın Ream’e yaptığı ilk teyit edilmiş liman ziyareti oldu. Modernizasyon çalışmaları arasında yeni iskeleler, derinleştirilmiş su yolları ve geliştirilmiş destek altyapısı yer alıyor. Bu genişleme, tesisin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından kullanılabileceği endişeleri nedeniyle Washington’ın dikkatini çekti. Kamboçyalı yetkililer, üssün ulusal kontrol altında olduğunu ve uluslararası ortaklara açık olduğunu defalarca dile getirdi.

Associated Press’in haberine göre genişletme çalışmalarının tamamlanmasından bu yana hiçbir ABD savaş gemisi Ream üssünü ziyaret etmemişti. Bu nedenle USS Cincinnati’nin gelişi, ABD-Kamboçya savunma iş birliğinde önemli bir gelişme olarak görülebilir. AFP, ABD gemisinin üste zaten demirlemiş olan bir Çin savaş gemisinden yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir iskeleye yanaştığını ve ziyaretin stratejik hassasiyetini vurguladığını bildirdi.