ABD savunma sanayinde yeni siber güvenlik kuralları küçük şirketleri zorluyor

Yeni kurallar; yazılım altyapısının yenilenmesi, veri koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve düzenli denetimlerden geçilmesini şart koşuyor. Büyük yükleniciler bu maliyetleri karşılayabilecek güce sahipken, küçük şirketler için aynı yükümlülükler ekonomik bir bariyer oluşturuyor. Bazı firmaların, artan maliyetler nedeniyle savunma projelerinden çekilmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Küçük tedarikçilerin çekilmesi zinciri sarsabilir

Uzmanlar, küçük tedarikçilerin sektörden çekilmesinin tedarik zincirinde kırılmalara yol açabileceğini ve bunun da büyük projelerin üretim takvimlerini riske sokabileceğini vurguluyor. Özellikle savaş uçakları, füze sistemleri ve ileri teknoloji radar projelerinde küçük parçaların üretimini üstlenen firmaların kaybı, zincirin bütününü etkileyebilir.

Trump yönetiminin savunma sanayi şirketlerine üretim hızını artırmaları yönünde baskı yaptığı bir dönemde, yeni kuralların ek yük getirmesi dikkat çekiyor. Bu durum, şirketlerin hem üretim hızını artırma hem de siber güvenlik yatırımlarını yükseltme ikilemiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Savunma Bakanlığı bu düzenlemelerin ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu savunuyor. Siber saldırıların giderek daha sofistike hale geldiği bir dönemde, savunma sanayi zincirinin en küçük halkasının bile güvenlik açığı yaratabileceği uyarısı yapılıyor.

Sektör temsilcileri ayrıca küçük şirketlerin korunması için destek mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini dile getiriyor. Öneriler arasında devlet destekli fonlar, ortak güvenlik altyapıları ve küçük firmalara özel geçiş süreleri öne çıkıyor.