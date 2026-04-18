ABD savunma sanayisinde stratejik atılım: Kansas’ta mühimmat üretimi için yeni dönem başladı

ABD Ordusu ve savunma sanayisinin köklü devlerinden Day & Zimmermann, küresel ölçekte derinleşen mühimmat krizine karşı en somut ve stratejik hamlelerinden birini Kansas eyaletindeki Parsons kentinde kurulan ileri teknoloji tesisle resmen hayata geçirdi. Dünya genelinde hızla artan topçu mühimmatı ihtiyacı karşısında üretim kapasitesini modernize etmeye ve savunma sanayisini "savaş hızı" seviyesine çıkarmaya odaklanan Pentagon, Parsons'ta hizmete giren yeni Yükleme, Montaj ve Paketleme (LAP) hattı sayesinde modern kara savaşlarının en temel ihtiyacı olan 155 mm M795 topçu mühimmatlarının üretiminde yeni bir dönemi başlattı.

Parsons’ta teknolojik dönüşüm: üretim kapasitesi ikiye katlanıyor

Kansas Ordu Mühimmat Fabrikası bünyesinde yaklaşık 36 milyon dolarlık büyük bir yatırımla inşa edilen bu modern tesis, geleneksel ve hantal üretim hatlarının aksine, ileri düzey otomasyon sistemleri ve en üst seviye güvenlik protokolleriyle donatıldı. Mühimmat gövdelerinin patlayıcıyla doldurulmasından hassas ateşleme sistemlerinin entegre edilmesine kadar tüm süreçleri optimize eden bu yeni hat, üretimdeki kronik darboğazları ortadan kaldırarak aylık mermi üretim hacmini kısa sürede yaklaşık 12.000 adet seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapasite artışı, ABD'nin ulusal savunma stratejisi kapsamında belirlediği aylık 100.000 adetlik 155 mm üretim hedefine ulaşma yolundaki en kritik kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Küresel güvenlik ve müttefik ikmal hattında stratejik güvence

Parsons tesisinin operasyonel hale getirilmesi, sadece ABD’nin ulusal stoklarını takviye etmekle kalmayıp, aynı zamanda Ukrayna gibi sıcak çatışma bölgelerindeki müttefiklere yönelik lojistik ikmal hattının sürekliliğini sağlamak açısından hayati bir fonksiyon üstleniyor. Ukrayna sahasındaki yoğun topçu düellolarının mühimmat stoklarını ne kadar hızlı erittiği gerçeğinden hareket eden ordu yetkilileri, bu modernizasyonun Hint-Pasifik'ten Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada caydırıcılığı pekiştiren bir model sunduğunu vurguluyor. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı minimize eden bu egemen üretim gücü, müttefiklere sağlanan desteğin sürdürülebilirliğini garanti altına alırken ABD’nin küresel liderlik pozisyonunu da askeri lojistik açısından güçlendiriyor.

Yüksek teknoloji ve bölgesel kalkınma perspektifi

Yeni tesis, askeri yetkinliklerinin yanı sıra teknolojik ve çevresel standartlarıyla da modern sanayinin en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Hava soğutmalı yeni nesil üretim teknikleri sayesinde su tasarrufunu maksimize eden ve operasyonel güvenliği en üst düzeye taşıyan tesis, aynı zamanda Parsons bölge ekonomisine kazandırdığı yaklaşık 200 kişilik nitelikli istihdamla yerel kalkınmaya önemli bir katkı sunuyor. Gelecekte daha gelişmiş güdümlü mühimmat sistemlerinin üretilmesine de zemin hazırlayacak bir teknolojik altyapıya sahip olan bu yatırım, Parsons kentini ABD'nin savunma lojistiği haritasında merkezi ve vazgeçilmez bir stratejik üs konumuna taşıyor.