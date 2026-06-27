ABD savunmasında dev strateji: Füze üretimini artıracak 8,4 milyar dolarlık adım

ABD, Lockheed Martin ile yürüttüğü Hassas Vuruş Füzesi (PrSM) programı kapsamında üretimi artırmak amacıyla 8,4 milyar dolarlık dev bir sözleşme değişikliğine imza attı. Bu revizyonla birlikte projenin toplam bütçesi 13,3 milyar dolara yükselirken, sipariş süresi 2032 yılına kadar uzatıldı. Yeni nesil uzun menzilli füzelerin tedarikini hızlandıracak olan bu hamle, küresel risklere karşı ABD'nin mühimmat stoklarını güvence altına almayı hedefliyor.

Mühimmat tedarik zincirini güvence altına almak isteyen ordu yetkilileri, mevcut füze sözleşmesinde çok büyük bir bütçe artışına gitti. Üretici firma ile imzalanan sekiz milyar dört yüz milyon dolarlık bu ek anlaşma, doğrudan fabrikaların üretim hatlarını genişletmeyi hedefliyor. Fabrikaların teknik altyapısını modernize etmek amacıyla tahsis edilen bu fon, modern askeri tarihin en büyük mühimmat yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel ölçekte artan güvenlik riskleri, ordunun sevkiyat hızını maksimum seviyeye çıkarma kararında ana etken oldu. Yapılan resmi düzenleme sayesinde, cephe hattının gelecekteki lojistik ihtiyaçlarında yaşanabilecek tüm olası aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Projenin toplam değeri 13 milyar doları aştı

Bu kritik finansal hamleyle birlikte füze geliştirme ve tedarik programının toplam tavan bütçesi on üç milyar üç yüz milyon dolara ulaştı. Yapılan stratejik revizyon, savunma devinin üretim tesislerinden iki bin otuz iki yılına kadar kesintisiz olarak füze siparişi verilebilmesinin önünü açıyor. Uzun vadeli bu tedarik takvimi boyunca sipariş edilecek mühimmat adetleri, ordunun anlık harekat ihtiyaçlarına göre parça parça belirlenecektir. Pentagon, bu devasa bütçe planlaması sayesinde füzelerin birim maliyetlerini düşürmeyi ve fabrikalardaki istihdam sürekliliğini korumayı planlıyor. Anlaşmanın uzun döneme yayılması, ham madde tedarikinde yaşanabilecek küresel krizlere karşı da üretici firmaya büyük bir finansal koruma sağlıyor.

Eski kısa menzilli sistemlerin yerini alacak

Geliştirilen bu yeni mühimmat sistemi, envanterde uzun yıllardır görev yapan emektar ATACMS taktik balistik füzelerinin yerini alacak. Eski füzelere kıyasla çok daha ince ve aerodinamik bir gövde mimarisine sahip olan bu mühimmat, mobil fırlatma araçlarının taşıma kapasitesini tam iki katına çıkarıyor. Tek bir pod içerisine iki adet sığdırılabilen bu füzeler, sahadaki bataryaların ateş gücünü çarpan etkisiyle yukarı taşıyor. Lojistik açıdan büyük bir kolaylık sağlayan bu tasarım, cephe hattındaki birliklerin daha az araçla daha fazla hedefi baskı altına almasına imkan tanıyor. Yaşanan bu kapasite artışı, topçu birliklerinin muharebe sahasındaki yer değiştirme hızını ve hayatta kalma oranını doğrudan artıracaktır.

500 kilometreyi aşan menzille derin darbe kapasitesi

Gelişmiş güdüm sistemlerine sahip olan mühimmat, beş yüz kilometrenin üzerindeki menzillerde yer alan yüksek öncelikli düşman hedeflerini nokta atışıyla imha edebiliyor. Son dönemde yaşanan bölgesel çatışmalardan elde edilen askeri dersler doğrultusunda, mühimmat stoklarındaki hızlı erimeyi engellemek adına bu program büyük bir hızla devreye sokuldu. Projenin sonraki aşamalarında füzenin hareketli deniz hedeflerini de vurabilmesi ve menzilinin bin kilometrenin üzerine çıkarılması için mühendislik çalışmaları devam ediyor. Sahip olduğu yüksek hız ve gelişmiş elektronik harp koruması, füzenin düşman hava savunma şemsiyelerini kolayca aşmasını sağlıyor. Bu özellik, orduya düşman hatlarının çok gerisindeki stratejik komuta merkezlerini ve lojistik üsleri ilk dakikada yok etme gücü kazandırıyor.