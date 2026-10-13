ABD, Skyfall II tatbikatında hava savunma ve taarruz helikopterlerini ortak ağda buluşturdu

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Almanya'daki Grafenwöhr Eğitim Alanı'nda icra edilen tatbikatta, ABD Ordusu'nun kısa menzilli hava savunma (SHORAD) unsurları ile taarruz helikopterleri arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı ve ortak hedef angajmanı test edildi.

Amaç: Ortak angajman ağı

Tatbikatın ana hedefi, kara konuşlu hava savunma sistemleri ile hava platformları arasında kesintisiz bir komuta-kontrol ve atış kontrol ağının oluşturulması olarak açıklandı. ABD Kara Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Skyfall II ile birlikte düşman insansız hava araçları ve alçak irtifa tehditlerine karşı daha entegre bir savunma mimarisinin denendiği belirtildi.

Tatbikatta SHORAD sistemleri tarafından tespit edilen hava hedeflerine ilişkin verilerin, aynı ağ üzerindeki AH-64 Apache helikopterlerine anlık olarak aktarıldığı ve helikopterlerin bu verilerle angajman gerçekleştirdiği kaydedildi.

Avrupa'daki hava savunma boşluğuna yanıt

Skyfall II, ABD Kara Kuvvetleri'nin Avrupa'daki kısa menzilli hava savunma kabiliyetlerini yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna savaşının ardından artan İHA ve seyir füzesi tehditlerine karşı, mobil ve ağ merkezli hava savunma konseptleri ön plana çıkıyor.

ABD Ordusu, tatbikatın elde edilen verilerinin gelecekteki entegre hava ve füze savunması doktrinine katkı sağlayacağını duyurdu.