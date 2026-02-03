ABD, Suudi Arabistan’a 9 milyar dolarlık PAC-3 satışını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Suudi Arabistan’a 9 milyar dolar tahmini maliyet ile PAC-3 hava savunma füzesi ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 30 Ocak 2026 tarihinde verdi.

Tahmini maliyeti 9 milyar dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

-730 adet PAC-3 hava savunma füzesi (PATRIOT Advances Capability Missile Segment -Enhancement/PAC-3 MSE)

-PAC-3 MSE füze lançerleri dönüşüm ve telemetri kitleri

-PATRIOT otomatik lojistik sistem kitleri

-PAC-3 füze konteynerleri

-PAC-3 Saha Gözetim Programı (Field Surveillance Program)

Eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Suudi Arabistan; Lockheed Martin ile sözleşme imzalayabilecek.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, konuyla ilgili olarak DSCA yetkilileri şu açıklamada bulundu;

“Önerilen satış, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir güç olan NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. Bu satış, geliştirilmiş entegre hava ve füze savunma (IAMD) sisteminin bir parçası olarak ileri hava savunma füzelerinin tedarik edilmesi yoluyla CENTCOM bölgesinde Suudi Arabistan’ın IAMD’ye katkısını önemli ölçüde artıracaktır.”

Boeing, PAC-3 arayıcı başlıkları üretimi için 2.7 milyar dolarlık çok yıllı sözleşme imzaladı

ABD Ordusu ile Boeing, PAC-3 hava savunma füzelerinin arayıcı başlıklarının üretimi için 2.7 milyar dolar tutarında çok yıllı sözleşme imzalamıştı. 2025 yılının Ekim ayında yapılan anlaşma kapsamında Boeing, 2030 yılına kadar her yıl 750 adede kadar olmak üzere toplamda 3000’den fazla arayı başlık teslim edecek.

Boeing Entegre Hava ve Füze Savunma İcra Direktörü Jim Bryan, siparişle ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti: “Ekibimiz, ulusun artan hava ve füze savunma ihtiyacına yanıt vermek için hiç bu kadar hazır olmamıştı. Bu çok yıllı sözleşmeler, kaydettiğimiz ilerlemeyi takdir ediyor ve PAC-3 arayıcı başlığına yönelik artan küresel talebi karşılamamıza olanak sağlıyor.”

Hipersonik tehditler, düşman uçakları, balistik ve seyir füzeleri gibi gelişmiş tehditleri etkisiz hale üzere için Boeing tarafından geliştirilen PAC-3 hava savunma füzelerinin arayıcı başlıkları; tespit ve takip görevlerini yerini getiriyor. 2025 yılında şirket, aylık ve 12 aylık üretim ortalamasında yeni rekorlar kırdı ve yıl sonuna kadar 650-700 adet arayıcı başlığın teslimatını hedefliyor.

2000 yılından bu yana Boeing, ABD Ordusu’na 6000 adetten fazla PAC-3 arayıcı başlık teslim etmiştir. PAC-3 füzelerine olan talep; Ukrayna, Orta Doğu ve Hint-Pasifik’teki son çatışmalar ve hızla değişen tehdit ortamları nedeniyle artmış durumda. Muharebede kendini kanıtlayan PAC-3 hava savunma füzesi, ABD’nin yanı sıra şimdiye kadar 17 ülke tarafından da tercih edilmiştir.