ABD, Tayvan’a 11 milyar dolarlık rekor savunma paketi onayladı

Trump yönetimi 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Çin’in artan askeri baskısı altındaki Tayvan’a yönelik 11,1 milyar dolarlık silah satışını duyurdu. Söz konusu paket, ada için şimdiye kadar açıklanan en büyük ABD silah tedarik paketi olma özelliğini taşıyor. Tayvan’a yönelik silah satışı duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut yönetimindeki ikinci satışı olarak da öne çıkıyor.

Bu bağlamda habere konu karar, Pekin’in Tayvan üzerindeki askeri ve diplomatik baskısını artırdığı ve Tayvan hükümetinin Pekin’in egemenlik iddialarını reddettiği bir dönemde geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre önerilen satış paketi; HIMARS Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA), obüsler, Javelin tanksavar füzeleri, Altius kamikaze İHA’lar ve diğer ekipman parçaları da dahil olmak üzere 8 ayrı kalemi kapsıyor. Bu çerçevede silah paketinde yer alan sistemler ve tahmini tutarları şu şekilde:

- 4,05 milyar dolar değerinde 82 adet M142 HIMARS ÇNRA sistemi, 420 adet M57 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS), 756 adet M31A2 GMLRS-U, 447 adet M30A2 GMLRS-AW, 39 adet M1152A1 (HMMWV) ve ilgili ekipmanları

- 4,03 milyar dolar değerinde 60 adet M109A7 kundağı motorlu obüs, 60 adet M992A3 paletli mühimmat taşıyıcı (CAT), 13 adet M88A2 kurtarma aracı (RV), 4.080 adet hassas güdüm kiti (PGK) ve ilgili ekipmanları

- 1,1 milyar dolar değerinde ALTIUS-700M ve ALTIUS-600 kamikaze İHA’lar

- 1,01 milyar dolar değerinde Taktik Görev Ağı (TMN) yazılımı, ekipmanı ve hizmetleri ile ilgili ekipmanlar

- 375 milyon dolarlık 1.050 adet Javelin FGM-148F tanksavar füzesi ve ilgili ekipmanları

- 353 milyon dolarlık 1.545 adet tüp fırlatmalı, optik olarak takip edilen, tel güdümlü (TOW) 2B BGM-71F-7-RF füzesi ve ilgili ekipmanları

- 96 milyon dolar değerinde AH-1W helikopteri için yedek ve onarım parçaları ile ilgili ekipmanları

- 91,4 milyon dolar değerinde Harpoon füzesi onarım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanları

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre Bakanlık açıklamasında, “ABD, Tayvan’ın yeterli öz savunma kabiliyetlerini idame ettirmesine, güçlü bir caydırıcılığı hızla inşa etmesine ve bölgesel barış ile istikrarın temelini oluşturan asimetrik harp avantajlarından yararlanmasına yardımcı olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi. Bu noktada Reuters tarafından yapılan habere göre söz konusu paketin, Tayvan’ın “partiler üstü” geniş bir desteğe sahip olduğu ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.

Bununla birlikte Pentagon, silah anlaşmasının detaylarını duyuran bir dizi ayrı açıklamada, söz konusu satışların Tayvan’ın silahlı kuvvetlerini modernize etme ve “güvenilir bir savunma kabiliyeti” sürdürme çabalarını destekleyerek ABD’nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

ABD’nin teşvikiyle Tayvan, silahlı kuvvetlerini “asimetrik harp” icra edebilecek şekilde dönüştürmeye çalışıyor. Bu konsept, İHA’lar gibi mobil, daha küçük, genellikle daha düşük maliyetli ancak hedefe yönelik vuruş gücü yüksek silahların kullanımını öngörüyor.