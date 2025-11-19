  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. ABD, Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay verdi
Takip Et

ABD, Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 105 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetlerin satışını onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay verdi
Takip Et

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) satışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Satış paketinin içeriği

Açıklamada, satış paketinin Ukrayna'nın M901 fırlatıcılarının M903 konfigürasyonuna yükseltilmesi, yer destek teçhizatı için belirlenmiş yedek yük listeleri, yedek parçaları, eğitim faaliyetleri ile lojistik destek unsurlarını içerdiği belirtildi.

Patriot sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetleri içeren paketin toplam değerinin 105 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı açıklandı.

Kongre onay süreci

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

İsrail, Filistinli mahkumlar için zehirli iğneyle idamı gündemine aldı!İsrail, Filistinli mahkumlar için zehirli iğneyle idamı gündemine aldı!Dünya
Gökbilimcilerden çarpıcı tespit: Yıldızların doğum hızı milyarlarca yıldır azalıyorGökbilimcilerden çarpıcı tespit: Yıldızların doğum hızı milyarlarca yıldır azalıyorYaşam

 

Savunma Sanayi
Rusya, beşinci nesil turbofan motorunu resmi olarak tanıttı
Rusya, beşinci nesil turbofan motorunu resmi olarak tanıttı
Siper 1 hava savunma füzesi otonom atış testinde hedefi başarıyla vurdu
Siper 1 hava savunma füzesi otonom atış testinde hedefi başarıyla vurdu
Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi
Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi
ABD ve Alman savunma şirketleri, deniz hava savunmasında işbirliği yapacak
ABD ve Alman savunma şirketleri, deniz hava savunmasında işbirliği yapacak
Yunan basını yazdı: Türkiye Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
Yunan basını yazdı: Türkiye Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklaması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklaması