ABD, Ukrayna'ya S-300 Clone satışına onay verdi

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ABD, Ukrayna için kritik bir hava savunma satışına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2,68 milyar dolarlık hava savunma geliştirme ve modernizasyon satışının mümkün satış olarak onaylandığını duyurdu. Karar, 19 Eylül'de Kongre'ye yapılan bildirimle resmiyet kazandı.

Bildirime göre Ukrayna, mevcut hava savunma ağını ayakta tutmak için S-300 Clone füzeleri, GAM-67 füzeleri, menzili uzatılmış lazer güdümlü hava savunma sistemleri, fırlatıcı modifikasyon kitleri ve drone karşıtı radarlar talep etti.

Sovyet sistemlerinden Batı mühimmatına geçiş

Paketin en dikkat çeken yönü, Ukrayna'nın envanterindeki Sovyet yapımı S-300 bataryalarının boş kalmaması için tasarlanması. FrankenSAM olarak bilinen hibrit hava savunma konsepti kapsamında geliştirilen S-300 Clone, ABD üretimi muadil füze olarak tanımlanıyor. Kamuoyunda bilinen bir silah sistemiyle eşleşmeyen bu füze ile eski fırlatıcıların Batı mühimmatıyla çalışması sağlanacak.

Satışın, Rusya'nın özellikle sivil altyapıyı hedef alan yoğun drone ve balistik füze saldırılarını artırdığı bir dönemde onaylanması dikkat çekti. Paketin, Avrupa ortaklarının finansmanı ve ABD askeri yardımları üzerinden finanse edilmesi öngörülüyor.