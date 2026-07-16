ABD, Valiant Shield tatbikatında yeni hava savunma sistemi MRIC’i ilk kez başarıyla test etti

Guam'da bulunan askeri üste gerçekleştirilen operasyonel testler, modern asimetrik tehditlere karşı kritik bir eşiğin aşılmasını sağladı. Sistemin teknik altyapısında kullanılan SkyHunter füzeleri, İsrail'in geliştirdiği Demir Kubbe projesinin muharebe tecrübelerinden yararlanılarak Raytheon tarafından imal edildi. Tam otonom arama, otomatik takip ve yapay zeka destekli engelleme algoritmalarıyla donatılan mekanizma, radar ağından gelen anlık verileri saniyeler içinde işleyerek tehditleri operatör görüş alanına girmeden imha edebiliyor.

Katmanlı savunma mimarisi

Yeni nesil teçhizat, envanterdeki omuzdan atılan kısa menzilli Stinger sistemleri ile stratejik koruma sağlayan uzun menzilli Patriot bataryaları arasındaki boşluğu kapatmak üzere tasarlandı. Römorklar üzerinde taşınan ve tek bir bataryada 20 adet önleme füzesi barındıran mobil platform, 4 ila 70 kilometre arasındaki alçak irtifa seyir füzelerini ve kamikaze insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebiliyor. Bu esnek ve kompakt mühendislik mimarisi, adalar arası intikal gerçekleştiren birliklerin hava koruma kalkanını da beraberinde hızla taşımasına imkan tanıyor.

Entegre komuta ve seri üretim

Tatbikat esnasında, Northrop Grumman tarafından geliştirilen IBCS entegre komuta kontrol ağına bağlanan sistem, farklı kuvvetlere ait sensörlerle eş zamanlı çalışarak müşterek harekat kabiliyetini kanıtladı. İlk etapta laboratuvar ölçeğinde prototip olarak üretilen hava savunma mimarisi, bu başarılı saha testinin ardından onay verilmesiyle birlikte tam kapasiteli seri üretim aşamasına geçiş yaptı. Toplam proje bütçesinin yeni kontratlarla birlikte yüz milyonlarca dolarlık geniş bir finansal hacme ulaştığı belirtiliyor.