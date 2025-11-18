ABD ve Alman savunma şirketleri, deniz hava savunmasında işbirliği yapacak

İki savunma şirketi, Berlin Güvenlik Konferansı sırasında stratejik işbirliklerinin yeni nesil Entegre Hava ve Füze Savunma (IAMD) kabiliyeti geliştirmelerini sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Chandra Marshall, imza töreninde "Alman sanayisiyle 50 yılı aşkın süredir ortaklık yapıyoruz ve Diehl Defence gibi önde gelen yenilikçi şirketlerle çalışarak ilişkilerimizi derinleştirmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Diehl Defence Üst Yöneticisi (CEO) Helmut Rauch, IRIS-T ailesinin Aegis'e entegre edilmesinin, muharebe sistemine entegre edilen ilk Avrupa füzesi olacağını belirterek "İşbirliğimizi yoğunlaştırmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

IRIS-T füze platformu, başlangıçta düşman uçaklarına karşı kara tabanlı hava savunma görevleri için geliştirilmişti. Anlaşmayla artık bu füze platformu denizde de kullanılabilecek.

Sistem, Ukrayna'da Rus hava saldırılarına karşı kullanılmasıyla uluslararası alanda yaygın olarak tanındı.

Lockheed Martin'in Aegis deniz muharebe sistemleri, ABD Donanması gemilerinin yanı sıra aralarında birçok NATO üyesinin de bulunduğu çok sayıda müttefik ülkeye ait donanma gemilerinde konuşlandırılıyor.