ABD ve Bahreyn’den ortak anti-drone tatbikatı: M-LIDS Füzesi başarıyla test edildi

ABD ve Bahreyn kuvvetleri, 26 Ocak 2026 tarihinde Bahreyn’de bir anti-drone tatbikatı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre; tatbikat sırasında, ABD’ye ait mayına karşı korumalı araca entegre edilen sistemden ateşlenen M-LIDS (Mobile-Low, Slow, Small-Unmanned Aircraft Integrated Defeat System) füzesi, sabit kanatlı bir hava hedefini başarıyla imha etti.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, söz konusu eğitim faaliyeti, CENTCOM sorumluluk sahası içerisinde, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve Bahreyn Savunma Kuvvetleri arasında ikili bir tatbikat olarak icra edildi. Faaliyet kapsamında, zırhlı araca entegre lançer vasıtasıyla küçük insansız hava araçlarının tespit edilmesi, takibi ve imhasına yönelik kabiliyetler çalışıldı.

Bununla birlikte askeri yetkililer, tatbikatın ABD ve Bahreyn birlikleri arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla tasarlandığını da belirtti. Öte yandan çalışmanın, drone tehditlerinin kalıcı bir operasyonel sorun teşkil ettiği bölgede drone karşı tedbir (C-UAS) operasyonlarında kullanılan müşterek uygulama prosedürlerinin doğrulanmasında ve geçerli kılınmasında da önemli bir rol oynadığı aktarılıyor.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre MRAP araçlarına entegre edilen M-LIDS sistemi, geleneksel hava savunma sistemleriyle tespit edilmesi veya durdurulması zor olan alçak irtifa İHA/dronlarına karşı mobil bir savunma kabiliyeti sunmaktadır. Platform; sensörleri, elektronik harp araçlarını ve kinetik önleyicileri tek bir bünyede birleştirerek, manevra birlikleriyle birlikte hareket ederken kısa menzilli drone tehditlerini imha edebilmektedir.