ABD ve Çin, askeri yapay zekada ortak bildiriye imza atmadı

İspanya’nın A Coruna kentinde düzenlenen “Sorumlu Askeri Yapay Zeka” zirvesi, dünya genelinde yapay zekanın silahlı kuvvetlerde kullanımına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Zirveye 85 ülke temsilcisi katılırken, toplantının sonunda ortaya çıkan 20 maddelik prensibi yalnızca 35 ülke imzaladı. Prensipler, insan denetimi, komuta zincirinin şeffaflığı, risk yönetimi, eğitim ve denetim süreçlerini içeriyor.

ABD ve Çin, bildiriyi imzalamayan büyük güçler arasında yer aldı. Bu durum, iki ülkenin askeri yapay zeka kullanımında sorumlu ilkelere bağlı kalma konusunda diğer ülkelerden farklı bir tutum sergilediğini ortaya koydu. Katılımcılar, otomatik sistemlerde insan kontrolünün sürdürülmesinin önemini ve hatalı kararların önceden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zirvede yapay zeka düzenlemelerindeki zorluklar öne çıktı

Zirvede, yapay zeka teknolojilerinin hızla ilerlemesinin mevcut etik ve hukuki çerçevelerle uyumlu bir şekilde kullanılmasını zorlaştırdığı dile getirildi. Ayrıca bildirinin bağlayıcı olmaması, ülkeler arasında tek tip bir denetim mekanizmasının kurulmasını güçleştiriyor.

Toplantı sırasında yapılan açıklamalarda, ülkelerin farklı stratejiler izlediği ve bazı güçlerin yapay zeka alanındaki gelişmeleri kendi ulusal güvenlik önceliklerine göre şekillendirdiği gözlemlendi. Bu durum, uluslararası alanda sorumlu yapay zeka kullanımına dair standartların oluşturulmasının hala karmaşık bir süreç olduğunu gösteriyor.

Zirve, tüm tartışmalara rağmen ülkeler arasında diyalog ve farkındalık yaratmayı başardı. Katılımcılar, yapay zekâ kullanımının güvenli ve sorumlu bir şekilde ilerlemesi için prensiplerin uygulanmasının önemine dikkat çekti.