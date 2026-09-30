ABD, Yudh Abhyas 2026'da M-LIDS karşı-İHA sistemini sergiledi

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Tatbikat, Rajasthan eyaletindeki Mahajan Field Firing Range'de icra edildi. Faaliyete ABD Kara Kuvvetleri 11'inci Hava İndirme Tümeni'ne bağlı askerler katıldı. Tatbikatın 22'nci edisyonu 15 eylülde başlarken eğitimler Uttarakhand ve Rajasthan'da eş zamanlı yürütülüyor.

Gösterim süresince M-LIDS, ABD kontrolünde kaldı. Hindistan Kara Kuvvetleri personeli sistemi doğrudan işletmedi, dış bileşenler hakkında bilgilendirildi ve Amerikalı askerlerle karşı-İHA taktik, teknik ve prosedürleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Entegre bir paket

M-LIDS, tek bir silahtan oluşmuyor. Mobil taktik araçlar üzerine kurulu, tespit, komuta-kontrol ve imha kabiliyetlerini bir araya getiren entegre bir paket olarak tanımlanıyor.

Sistem, sensör verilerini birleştirmek için FAAD C2 komuta kontrol sistemini, tespit ve takip için Ku-bant radar ile elektro-optik ve kızılötesi sensörleri kullanıyor. İmha tarafında ise elektronik harp ve kinetik seçeneklere sahip.

Çöl koşullarında test edildi

Rajasthan çölündeki aşırı sıcak, toz ve termal bozulma gibi zorlu koşullarda sistemin hızlı konuşlandırılması ve entegrasyonu denendi. M-LIDS'in mobil yapısı sayesinde sabit bir noktaya bağlı kalmadan kuvvetle birlikte yer değiştirerek koruma sağlaması amaçlanıyor.

Gösterim, tatbikat kapsamında M777 ve Dhanush obüsleri, Pinaka çok namlulu roketatar sistemi, L/70 hava savunma topları ve HIMARS'ın yer aldığı katmanlı atış senaryosu içinde, simüle edilmiş İHA saldırılarına karşı yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.