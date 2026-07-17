ABD, Yunanistan'a olası askeri ekipman satışını onayladı

Bakanlıktan, Yunanistan'a yönelik olası askeri satışa ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan'a, toplam tahmini maliyeti 80,1 milyon dolar olmak üzere "Switchblade 300 Block 20" tipi mini İHA ve ilgili ekipmanların olası satışı onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "(Olası) satış, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar için bir güç olmaya devam eden bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyecek." ifadesi kullanıldı.

Satışın, Yunanistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma, koalisyon operasyonlarını destekleme ve ABD ile çalışabilirliği artırma kapasitelerini geliştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu ekipman ve destek satışının, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği öngörülmekte." denildi.

- Mini İHA

"Switchblade 300", tek personel tarafından kullanılabilen, fırlatma tüpünden ateşlenen kamikaze türü gezici mühimmat olarak biliniyor.

Araçlara ve helikopterlere monte edilen çoklu fırlatıcı sistemleri ile de kullanılabilen Switchblade 300'ün "Block 20" versiyonları, en az 20 dakika havada kalabiliyor ve menzil artırıcı anten sistemiyle 30 kilometreye kadar olan hedeflere ulaşabiliyor.

Mühimmatın seyir hızı yaklaşık 100 kilometre ancak hedefe 160 kilometre hızla çarpıyor.

ABD ordusunun, özel kuvvet birliklerinin ihtiyacı için 10 yılı aşkın süredir "Switchblade 300" kamikaze dronları tedarik ettiği biliniyor.