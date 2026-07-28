ABD’den 1,2 milyar dolarlık E-2D siparişi

Teslim edilecek olan yeni varyant E-2D platformları, modern elektronik harp ortamının zorlu şartlarına uyum sağlamak üzere geliştirilen gelişmiş yazılım ve donanım mimarisiyle dikkat çekiyor. Uçakların tavanında yer alan güçlü radar sistemi, su üstü ve hava hedeflerini çok daha uzak mesafelerden tespit ederek anlık olarak takip edebiliyor. Modüler açık sistem altyapısıyla donatılan görev bilgisayarları sayesinde, toplanan istihbarat verileri gerçek zamanlı olarak işleniyor ve Müşterek Angajman Kabiliyeti (CEC) üzerinden bölgedeki diğer savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla kesintisiz olarak paylaşılıyor.

Üretim süreci uzun döneme yayılacak

Geniş bir tedarik zinciri ve uluslararası ortakların katılımıyla yürütülecek olan üretim faaliyetlerinin önümüzdeki yıllara yayılarak 2031 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında uçakların inşasının yanı sıra teknik destek, lojistik servis hizmetleri ve sistem entegrasyon süreçleri de bir arada yürütülecek. Küresel deniz rotalarında ve kritik geçiş koridorlarında askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde hayata geçirilen bu milyar dolarlık tedarik programı, Pentagon'un derin denizlerdeki istihbarat ve komuta kontrol hakimiyetini perçinleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.