ABD'den 20 milyon dolarlık güneş enerjili İHA sözleşmesi

ABD Ordusu’na bağlı 1. Çok Alanlı Görev Gücü (MDTF), son yıllarda Filipinler ve Guam gibi Pasifik bölgelerinde Kraus Hamdani Aerospace üretimi K1000 güneş enerjili insansız hava sistemlerinden (İHA) sınırlı sayıda kullanmaktaydı. Şimdi ise Pentagon, MDTF’nin yanı sıra özel birlikler için 20 milyon dolar değerinde güneş enerjili İHA siparişi vermekte. Bu bağlamda Pentagon 20 milyon dolarlık sözleşmeyi, 2022’de kurulmasından bu yana verilen en büyük sözleşmelerden biri olarak Yenilikçi Teknolojilerin Tedarikini ve Sahaya Sürülmesini Hızlandırma (APFIT) programı aracılığıyla verdi.

İHA'nın özellikleri

Bahse konu İHA modeli K1000ULE, şirket tarafından doğayı taklit etmek üzere tasarlanmış, yerleşik yapay zeka kullanarak sessizce havada kuş gibi süzülen ve temiz enerji üreten bir hava aracı olarak tanıtılmaktadır. Öte yandan K1000ULE, kendi boyut ve ağırlık kategorisindeki en uzun ömürlü, tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu otonom hava aracı olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda K1000’in, iletişim, elektronik harp ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) yetenekleri için hava katman ağı uzantısı sağlayacağı ifade edilmekte. Bu bağlamda Kraus Hamdani Aerospace CEO’su Fatema Hamdani, “Zaman içinde teknolojimizi ABD Ordusu’nun gereksinimleri doğrultusunda olgunlaştırdık ve K1000ULE’yi dinamik olarak değişen bir ortamda askerlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizalamaya devam ediyoruz.” dedi. Defense News tarafından yapılan habere göre ABD Ordusu bu bahar Filipinler’deki Balikatan tatbikatında K1000 İHA’sını kullanıldı. Ayrıca ABD söz konusu İHA’yı son birkaç yıldır Edge tatbikatı ve Project Convergence gibi çeşitli testlerde de kullanıyor.

Buna ek olarak güneş panellerine sahip ve de hafif olan K1000, 76 saat uçarak sınıf 2 insansız hava sistemleri için dayanıklılık rekoru kırdığı belirtilmekte. Sınıf 2 olarak bahsedilen kategori ise 21 ile 55 lb ağırlığındaki İHA’ları kapsamaktadır. Aynı zamanda İHA’da herhangi bir iniş takımı bulunmayıp aşındıkça değiştirilebilen 3D baskı ile üretilen kızaklar kullanılmaktadır.

Kraus mühendislerine göre, K1000, çoğu sensör ve radar tarafından kuş gibi algılanacak şekilde tespit edilmesi zor bir insansız hava aracıdır. Standart bir kutuya sığan K1000’in kutudan çıkartılarak monte edilip fırlatılması yaklaşık 10 dakika sürmektedir. ABD, RQ-7 Shadow İHA programını emekliye ayırırken, Kraus K1000’in ölçek olarak küçük ve büyük İHA yeteneklerini doldurmak için iyi bir aday olduğu belirtilmekte.