ABD’den Alman Donanması’na 11,9 milyar dolarlık stratejik onay çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın deniz savunma kapasitesini modernize etmek amacıyla hazırlanan yaklaşık 11,9 milyar dolar değerindeki Yabancı Askeri Satış paketine yeşil ışık yaktı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamada, yüksek bütçeli onayın NATO’nun Avrupa kanadındaki savunma hattını güçlendireceği ve transatlantik güvenlik ortaklığını pekiştireceği ifade edildi.

Sekiz adet gemi seti Aegis teknolojisiyle donatılıyor

Onaylanan paketin en kritik parçasını, dünyanın en gelişmiş deniz muharebe sistemlerinden biri olarak kabul edilen Aegis tabanlı Entegre Muharebe Sistemleri oluşturuyor. Toplam sekiz tam gemi setini kapsayan bu teknoloji transferi, Alman Donanması’nın su üstü platformlarına aynı anda yüzlerce hava, kara ve deniz altı tehdidini takip edip etkisiz hale getirme yeteneği kazandıracak. Bu hamle ile Alman fırkateynlerinin balistik füze savunması gibi üst düzey görevlerde tam kapasiteyle rol alması hedefleniyor.

Kapsamlı silah ve sensör ağı envantere giriyor

Milyar dolarlık anlaşma sadece ana komuta sistemlerini değil, aynı zamanda operasyonel sürekliliği sağlayan dev bir donanım paketini de barındırıyor. Paket içeriğinde yeni nesil radar sistemleri, hassas güdümlü silah platformları, gelişmiş sensörler ve elektronik harp ekipmanları yer alıyor. Ayrıca bu bütçe; sistemlerin kurulumu, personel eğitimi, teknik yedek parça desteği ve uzun vadeli lojistik yardımı da kapsayarak projenin sürdürülebilirliğini garanti altına alıyor.

Almanya bölgesel güvenlikte caydırıcı bir güç olmayı hedefliyor

Pentagon yetkilileri, bu satışın Almanya’nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesini artıracağını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguluyor. Özellikle son yıllarda Avrupa’da değişen güvenlik mimarisi çerçevesinde, Alman Donanması’nın teknolojik olarak en üst seviyeye taşınması bekleniyor. Kongre onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen bu anlaşma, Almanya’nın denizlerdeki operasyonel bağımsızlığını ve NATO içindeki ağırlığını önemli ölçüde artıracak.