ABD’den anti-İHA teknolojilerinde acil tedarik hamlesi

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ABD Kara Kuvvetleri, askeri tesislerin ve ileri harekat üslerinin alçak irtifa hava güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek saha entegrasyon hızıyla öne çıkan yenilikçi bir program yürütüyor. Artan asimetrik tehdit konjonktüründe kara unsurlarının savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen ordu, yeni nesil anti-İHA teknolojilerini doğrudan operasyonel alanlarda teste tabi tutarak envantere katma süresini radikal bir şekilde düşürüyor.

Fas'taki zorlu poligonlarda 15 farklı sistem sınanacak

Süreç kapsamında, çöl ve zorlu iklim koşullarına sahip Fas'taki askeri poligonlarda 15'e kadar anti-İHA ve üs koruma teknolojisi kapsamlı değerlendirmelerden geçirilecek. Sürü dronlar, mikro İHA'lar ve keşif araçlarına karşı geliştirilen yönlendirici, karıştırıcı ve kinetik engelleme sistemleri, gerçek harp şartlarına yakın zorlu senaryolarda performans sergileyecek. Teknolojik dönüşümün askeri birliklere aktarılmasını hızlandıran bu yaklaşım, modern savaş sahasının dinamiklerine hızla uyum sağlanmasını amaçlıyor.

Saha başarısı gösteren teknolojiler hızla envantere alınacak

Saha testlerinde tam başarı sağlayan ve teknik kriterleri karşılayan sistemlerin, yarım yıl gibi kısa bir sürede doğrudan ön hatlardaki birliklerin kullanımına sunulması planlanıyor. Test aşamasını başarıyla tamamlayan anti-İHA çözümlerinin ordunun kullanımına sunulması, kritik komuta merkezlerinin yanı sıra mobil kara unsurlarının da hava koruma şemsiyesini tahkim etmeyi hedefliyor.