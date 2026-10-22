ABD'den Avustralya'ya Tomahawk planlama altyapısı için 300 milyon dolarlık onay

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın (DSCA) 8 Ekim'de Kongre'ye bildirdiği satış, Avustralya hükümetinin talebi üzerine onaylandı. Yabancı Askeri Satış kapsamında onaylanan paket, Tomahawk füzelerinin operasyonel kullanımını destekleyecek geniş bir altyapıyı içeriyor. Buna göre Avustralya'ya Tiyatro Görev Planlama Merkezi ve ona bağlı sistemler, Tomahawk Görev Planlama Sistemi ile haberleşme ekipmanları sağlanacak. Ayrıca program yönetimi, mühendislik, eğitim ve lojistik alanlarında teknik destek de pakete dahil edildi. Satışın ana yüklenicileri olarak BAE Systems, Tapestry Solutions, Peraton ve Leidos şirketleri gösterilirken, pakette ilave Tomahawk füzesi bulunmadığı belirtildi.

Bağımsız planlama kabiliyeti

Avustralya Kraliyet Donanması, uzun menzilli vuruş kabiliyetini artırmak için 2023 yılında ABD'den 200'den fazla Tomahawk füzesi tedarik etmeye başlamıştı. İlk füzeler 1,3 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşma kapsamında Hobart sınıfı muhriplere entegre edilmişti.

Bu yeni onay ise Avustralya'ya kendi topraklarından görev planlaması yapabilme imkanı sağlayacak. Sistemler sayesinde Donanma, yaklaşık 1500 kilometre menzile sahip Tomahawk'ların rota, hedef ve görev verilerini bağımsız şekilde hazırlayabilecek.

Pentagon, satışın Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığını artıracağını ve müttefikler arası birlikte çalışabilirliği güçlendireceğini belirtti.

Kongre süreci başladı

DSCA bildirimi sonrası satış için Kongre onay süreci resmen başlamış oldu. Süreçte itiraz gelmemesi halinde Avustralya ile yüklenici firmalar arasında nihai sözleşme görüşmelerine geçilecek.