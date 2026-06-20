ABD’den BAE Systems’a dev obüs siparişi: 535 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Küresel savunma sanayisinde hareketlilik sürerken, ABD kara gücünü takviye edecek dev bir tedarik anlaşmasına imza attı. ABD, uzun menzilli topçu sistemlerinin üretimini ve modernizasyonunu hızlandırmak amacıyla küresel savunma devi BAE Systems ile masaya oturdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Paladin serisi paletli kundağı motorlu obüslerin üretimi için şirkete toplam 535 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme tahsis edildi. Bu dev bütçeli anlaşma, ABD'nin cephe hattındaki ateş gücü sürekliliğini sağlama stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Muharebe sahasının ana unsuru paladinler yenileniyor

Sözleşme kapsamında üretilecek ve modernize edilecek olan M109A7 Paladin obüsleri, Amerikan zırhlı tugay muharebe ekiplerinin ana vurucu gücünü temsil ediyor. Yeni nesil şasi, geliştirilmiş beka kabiliyeti ve artırılmış mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan bu sistemler, dijital atış kontrol mekanizmalarıyla da donatılıyor. Yapılan 535 milyon dolarlık bu finansal yatırım, sadece yeni araçların üretimini kapsamakla kalmıyor; aynı zamanda mevcut envanterin lojistik destek ve parça tedarik zincirini de güvence altına alıyor.

Savunma sanayisinde üretim hatları vites yükseltiyor

Sözleşmenin operasyonel arka planı, ABD genelindeki savunma sanayisi istihdamını ve üretim tesislerini doğrudan etkiliyor. BAE Systems'ın Pensilvanya, Michigan ve Alabama'daki üretim hatlarında yoğun bir mesai başlatması bekleniyor. Son dönemde küresel çapta artan jeopolitik riskler ve mühimmat sarfiyatı, Pentagon'u yerli üretim kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmaya zorluyor. Bu anlaşma, Amerikan askeri endüstriyel altyapısının uzun soluklu konvansiyonel savaş risklerine karşı üretim kaslarını canlı tutma niyetini açıkça ortaya koyuyor.