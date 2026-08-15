ABD’den BAE Systems’e 149,8 milyon dolarlık USS Boxer sözleşmesi

Deniz kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini doğrudan etkileyen teknik aksaklıklar, savunma bütçelerinde zorunlu revizyonları beraberinde getirmeye devam ediyor. Wasp sınıfı amfibi hücum gemisi USS Boxer, limandan ayrılışından yalnızca 10 gün sonra meydana gelen kritik dümen arızası sebebiyle planlanan görev konuşlanmasını yarıda keserek üsse geri dönmek zorunda kalmıştı. Yaşanan bu operasyonel duraksama, donanma yönetiminin geminin teknik altyapısını ve seyrüsefer emniyetini yeniden değerlendirmesini zorunlu kıldı. Ayrılan bu yeni bütçe, geminin tahrik sistemlerindeki kronik sorunların giderilmesini ve askeri hazırlık seviyesinin en üst noktaya çıkarılmasını amaçlıyor.

Savunma devlerinin finansal kontrat hacmi büyüyor

Milyar dolarlık askeri varlıkların operasyonel ömürlerinin uzatılması, küresel savunma sanayisi yüklenicilerinin sipariş defterlerini ve nakit akışlarını güçlü tutan ana etkenlerin başında geliyor. Sözleşmeyi üstlenen BAE Systems, tersane altyapısını kullanarak geminin gövde elektroniğinden silah sistemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yenileme faaliyetleri yürütecek. Firmanın donanma ile yürüttüğü bu tarz uzun vadeli modernizasyon ortaklıkları, küresel borsalarda işlem gören savunma sektörü hisselerinin finansal direnç kalkanını da pekiştiriyor. Askeri lojistik ve bakım ihalelerindeki bu nakit döngüsü, serbest piyasadaki kurumsal sermaye harcamalarının savunma sanayisi segmentinde yoğunlaşmasını destekleyen bir parametre olarak öne çıkmaktadır.

Küresel deniz gücü politikalarında hazırlık dönemi

Jeopolitik gerilimlerin deniz koridorlarında tırmandığı bir konjonktürde, amfibi görev gruplarının harbe hazırlık oranları stratejik bir önem taşıyor. Büyük ölçekli askeri gemilerin bakım sürelerinin uzaması veya teknik yetersizlikler yaşaması, küresel güç dengelerinde geçici operasyonel boşluklar yaratma riski barındırmaktadır. Bu nedenle Pentagon, kritik filolarındaki teknik açıkları kapatmak adına bütçe esnekliğini kullanarak yüklenici firmalar üzerinden tersane süreçlerini hızlandırma yoluna gidiyor. USS Boxer üzerinde gerçekleştirilecek bu kapsamlı yenileme çalışmalarının, önümüzdeki süreçte deniz kuvvetlerinin stratejik caydırıcılık projeksiyonlarına doğrudan katkı sunması planlanıyor.