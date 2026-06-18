ABD'den Brezilya'ya füze onayı: Güney Amerika'da askeri envanter güçleniyor

Küresel savunma sanayiindeki hareketlilik kıtalar arası sevkiyat anlaşmalarıyla devam ediyor. Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Brezilya hükümetinin füzeler ve ilgili lojistik destek ekipmanlarını içeren tedarik talebi onay için kongreye sunuldu. Bölgesel istikrarı ve müttefik orduların operasyonel kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan bu kritik askeri hamle, Güney Amerika genelindeki hava savunma doktrinlerini de doğrudan etkileyecek bir nitelik taşıyor.

330 milyon dolarlık paket neleri kapsıyor?

Onaylanan dev askeri paketin teknik detayları incelendiğinde, alçak irtifa hava tehditlerine karşı ordunun elini ciddi ölçüde güçlendirecek mühimmatlar öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Brezilya, araçlara ve zırhlı platformlara entegre edilebilen fütüristik veri bağı kabiliyetine sahip FIM-92K Stinger omuzdan atılan hava savunma füzelerinden tedarik edecek. Paket sadece mühimmat sevkiyatıyla sınırlı kalmayıp, fırlatma düzeneklerini, test ekipmanlarını, personel eğitim simülatörlerini ve uzun vadeli teknik mühendislik desteğini de tek bir lojistik şemsiye altında birleştiriyor.

Bölgesel entegrasyon ve caydırıcılık hedefi

Söz konusu silah satışı, Brezilya ordusunun özellikle kritik altyapı tesislerini koruma ve sınır güvenliğini tahkim etme stratejisinde kaldıraç görevi görecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu stratejik sevkiyatın Güney Amerika'daki temel askeri dengeleri değiştirmeyeceğini, aksine terörle mücadele ve sınır ötesi güvenlik operasyonlarında iki ülkenin ortak harekat kabiliyetini optimize edeceğini belirtti. Ana yüklenici dev savunma firmalarının üstleneceği üretim ve teslimat takvimi, önümüzdeki aylarda kongre onayının tamamlanmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girecek.