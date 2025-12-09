ABD’den Danimarka’ya 3,7 milyar dolarlık askeri satış onayı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Danimarka’ya 3 milyar dolar tahmini maliyet ile Entegre Muharebe Komuta Sistemi (IBCS) ve 730 milyon dolar tahmini maliyet ile AIM-120C-8 AMRAAM füzelerinin satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışları Kongre’ye bildiren gerekli 2 sertifikayı 5 Aralık 2025 tarihinde verdi.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, tahmini maliyeti 3 milyar dolar olan ilk sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

24 adet Tam Teçhizatlı Mühimmat Paketi (AUR-M/All Up Round Magazine)

8 adet Dolaylı Ateş Tehdit Savunması (IFPC/Indirect Fire Protection Capability) Increment 2 lançeri

2 adet Sentinel A4 radarı ve Entegre Muharebe Komuta Sistemi (IBCS/Integrated Battle Command System)

2 adet IBCS angajman operasyon merkezi

2 adet IBCS entegre iş birliği ortamı

6 adet IBCS entegre ateş kontrol ağı rölesi

AN/PSN-13A gelişmiş GPS alıcıları

AN/PYQ-10A anahtar yükleyiciler (Simple Key Loader)

AN/VRC-92F telsiz setleri

RT-1523F verici&alıcılar

AN/TPX-61 seti

AN/TPX-57A(V)1 IFF dost&düşman tanımlama cihazları

KG-250X ağ içi veri şifreleyiciler

KIV-77 şifreleyiciler, eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Danimarka; RTX Corporation, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzalayabilecek.

Tahmini maliyeti 730 milyon dolar olan ikinci sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

200 adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli hava-havaya füzesi (AMRAAM)

3 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm kiri

AMRAAM kontrol bölümleri

Füze konteynerleri, eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Danimarka, RTX Corporation ile sözleşme imzalayabilecek.