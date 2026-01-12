ABD’den Danimarka’ya Hellfire füzesi satışı onayı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Danimarka’ya 45 milyon dolar tahmini maliyet ile AGM-114R Hellfire füzesi ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 8 Ocak 2026 tarihinde verdi.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, tahmini maliyeti 45 milyon dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

-100 adet AGM-114R Hellfire füzesi

-3 adet AGM-114R eğitim füzesi

-6 adet M299 Hellfire çoklu salan sistemi

-2 adet MHU-191/M römork

-3 adet BRU-14 sistemi

-Füze konteynerları, eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Danimarka, Lockheed Martin ile sözleşme imzalayabilecek.

AGM-114 Hellfire füzesi

Lockheed Martin tarafından geliştirilen AGM-114 Hellfire, kısa menzilli bir füzedir. Yarı aktif lazer güdüm sistemi ile hassas hedefleme kabiliyetine sahip olan Hellfire, çok maksatlı harp başlığı ile geniş bir hedef yelpazesine karşı etkilidir. Buna ek olarak füze; taarruz helikopterlerden, sabit ve döner kanat hava araçlarından, hücum botlarından ve kara araçlarından ateşlenebilmektedir. 1984 yılından itibaren operasyonel kabiliyetlerini sürdüren Hellfire, Dünya çapında 32’den fazla ülkeye hizmet etmektedir.

AGM-114 Hellfire füzesinin teknik özellikleri

-Menzil (3000 ft irtifadan): 8 km (LOAL-yüksek yörünge), 7.1 km (LOAL–düşük/doğrudan yörünge)

-Güdüm: yarı aktif lazer arayıcı başlık

-Ağırlık: 49.4 kg (109 lb)

-Uzunluk: 163 cm (64 in)

-Çap: 178 cm (7 in)

-Platform Uyumluluğu: helikopterler, botlar/deniz platformları, kara araçları, sabit kanatlı hava araçları, Tripod lançer sistemleri