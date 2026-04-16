ABD’den Estonya’ya stratejik savunma ihracatı: Baltık hattında HIMARS dönemi

Estonya, bölgedeki artan güvenlik risklerine karşı savunma bütçesini GSYH’nin yüzde 3,4’ü seviyesine çıkarırken, askeri envanterini ABD teknolojisiyle modernize etmeye devam ediyor. Lockheed Martin ile varılan mutabakat çerçevesinde tedarik edilecek üç adet ek M142 HIMARS sistemi, Estonya’nın toplam gücünü dokuz sisteme ulaştıracak. Teslimatların 2027 yılında tamamlanması hedeflenen bu süreç, Washington’ın Baltık ülkeleri üzerindeki savunma şemsiyesini teknolojik bir üst seviyeye taşıyor.

Savunma sanayide ABD yatırımı ve bölgesel lojistik

Sözleşmenin ekonomik açıdan en dikkat çeken boyutu, Lockheed Martin’in Estonya yerli savunma sanayiine yapacağı yaklaşık 11 milyon dolarlık doğrudan yatırım taahhüdü oldu. Bu yatırım paketiyle, Estonya’da HIMARS bileşenlerinin bakım ve onarım kabiliyetinin oluşturulması amaçlanıyor. ABD menşeli teknolojinin yerel şirketler eliyle idame ettirilmesi, Estonya’nın Polonya ve Finlandiya’yı da kapsayan geniş bir hat üzerinde bölgesel bir bakım ve lojistik merkezine dönüşmesinin önünü açıyor.

NATO’nun doğu kanadında teknoloji entegrasyonu

ABD hükümetinin müttefiklerine sunduğu bu yüksek hassasiyetli silah sistemleri, Baltık ülkeleri arasındaki askeri entegrasyonu da perçinliyor. 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerini ateşleme yeteneği, Estonya’ya sadece savunma değil, aynı zamanda derin bir caydırıcılık kapasitesi kazandırıyor. ABD onayıyla hayata geçen bu hamle, NATO’nun doğu kanadındaki ateş gücünü ABD standartlarına tam uyumlu hale getirirken, bölgedeki savunma harcamalarının yönünü de uzun vadeli olarak ABD çözümlerine sabitliyor.