ABD'den Filipinler'e iki Bell 412EPX helikopter teslimatı daha!

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ABD ile Filipinler arasında yürütülen askeri hava ulaştırma ve lojistik kapasitesini güçlendirme programı kapsamında yeni teslimat gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Filipinler Hava Kuvvetleri'ne (PAF) iki adet ABD üretimi Bell 412EPX genel maksat helikopteri daha teslim edildi.

Teslimatı yapılan iki helikopterin, sekiz helikopterlik Ek Genel Maksat Helikopteri Projesi'nin ikinci partisi olduğu bildirildi. Helikopterler için Salı günü Pasay City'deki Albay Jesus Villamor Hava Üssü'nde resmi kabul ve kutsama töreni düzenlendi.

İlk parti mayısta teslim edilmişti

ABD'li Bell Textron Inc. şirketinden tedarik edilen sekiz helikopterlik projenin ilk partisi olan iki Bell 412EPX'in 19 Mayıs'ta teslim edildiği açıklanmıştı. İkinci partiyle birlikte Filipinler Hava Kuvvetleri'nin filosundaki Bell 412EPX sayısı dörde yükseldi.

Yeni helikopterlerle birlikte Filipinler Hava Kuvvetleri'nin hava hareket kabiliyeti, personel ve lojistik taşıma ile afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.