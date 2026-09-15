ABD’den hafif birliklere yeni ateş gücü: Scorpion Light

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Scorpion Light'ın ISV-U'ya yerleştirilmesiyle hafif taktik araç, birliklere hareketli bir dolaylı ateş desteği sağlayabilecek. Sistem, ABD’nin dijital ateş kontrol teknolojileriyle birlikte kullanılacak ve M253 havan namluları da program kapsamında entegre edilecek. Böylece hedef bilgilerinin ateş görevine dönüştürülmesi ve atışın gerçekleştirilmesi arasındaki sürecin hızlandırılması hedefleniyor.

Havan sistemi kısa sürede ateşe hazır hale geliyor

Scorpion Light'ın öne çıkan özelliklerinden biri, ateş mevzisine hızlı şekilde geçebilmesi ve atış sonrasında kısa sürede yeniden hareket edebilmesi. Sistem, araç durduktan sonra havanı otomatik olarak ateş konumuna getiriyor ve yeniden intikal edebilecek hale geliyor.

Bu yapı, özellikle hafif birliklerin daha hızlı yer değiştirmesinin önem kazandığı operasyonlarda dikkat çekiyor. Sistem aynı zamanda dijital ateş kontrol mimarisi sayesinde hedef bilgilerinin aktarılması, atış hesaplarının yapılması ve yeni hedeflere yönelme süreçlerinde mürettebatın üzerindeki yükü azaltacak şekilde tasarlanıyor.

ISV-U ile hareketli ateş desteği

ISV-U, ABD’nin hafif birlikler için kullandığı yüksek hareket kabiliyetli araç ailesinin bir parçası. Scorpion Light'ın bu platforma yerleştirilmesi, havan sisteminin ayrı bir çekili unsur olarak taşınması yerine doğrudan birliklerle birlikte hareket edebilmesini sağlayacak.

Programın arkasında yaklaşık iki yıllık test ve geliştirme çalışması bulunuyor. ABD askerleri, Scorpion Light'ın ISV tabanlı konfigürasyonunu Filipinler'deki Balikatan 2026 tatbikatında da değerlendirdi. Gerçek atışlarda iki ayrı sistemden iki dakikadan kısa sürede toplam 20 havan mermisi ateşlendi.

Yeni sözleşme, Scorpion Light'ın ABD’nin hafif ve daha hareketli muharebe birliklerine yönelik dönüşümünde kullanılabilecek bir ateş destek aracı olarak geliştirilmesini sürdürüyor. Sistem için yapılacak entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, ISV-U platformu üzerinde daha hızlı konuşlanabilen ve dijital ateş kontrol altyapısıyla çalışan 81 mm'lik mobil havan kapasitesi ortaya çıkacak.