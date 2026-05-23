ABD’den Hindistan’a 428 milyon dolarlık dev askeri destek onayı

ABD ile Hindistan arasındaki stratejik ve askeri iş birliği, toplam değeri 428,2 milyon doları bulan iki yeni savunma destek paketiyle derinleşiyor. Onaylanan bu bütçenin 330 milyon dolarlık aslan payı, Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan AH-64E Apache taarruz helikopterlerinin harbe hazırlık seviyesini korumaya aktarılacak. Söz konusu helikopter paketi; kritik yedek parçaların tedarikini, uçuş ve bakım eğitim ekipmanlarını, teknik dokümantasyon güncellemelerini ve doğrudan ABD ordusu tarafından sağlanacak mühendislik ile lojistik destek hizmetlerini kapsıyor. Bu sayede Hindistan’ın modern helikopter filosunun operasyonel sürekliliği ve lojistik güvenliği uzun vadeli olarak garanti altına alınıyor.

M777A2 obüsleri için 98,2 milyon dolarlık lojistik destek

Anlaşmanın kara kuvvetlerini ilgilendiren 98,2 milyon dolarlık ikinci ayağı ise özellikle dağlık ve zorlu sınır bölgelerinde kritik öneme sahip olan M777A2 ultra hafif obüs sistemlerine odaklanıyor. Bu lojistik destek paketiyle, obüslerin parça değişimi, genel onarımları, teknik araç ve gereç tedariki ile sarf malzemesi ihtiyaçları karşılanacak. Ağır arazi şartlarında aktif olarak kullanılan bu topçu sistemlerinin bakım süreçlerinin hızlandırılması, Hindistan kara unsurlarının savunma hattındaki caydırıcılığını doğrudan artırmayı hedefliyor.

Hint-Pasifik bölgesindeki jeopolitik güç dengesi ve stratejik etkiler

Her iki askeri destek paketi, yeni bir silah satışı içermek yerine mevcut platformların idame ettirilmesini ve modern savunma kabiliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini amaçlıyor. Bu hamle, Hint-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri ve siyasi kararlılığı doğrudan etkileyecek bir nitelik taşıyor. ABD’nin bu onayı, Hindistan’ın bölgesel tehditlere karşı koyma gücünü artırırken aynı zamanda iki ülke arasındaki savunma entegrasyonunu ve stratejik ortaklığı çok daha güçlü bir seviyeye taşıyor.