ABD'den Hollanda'ya 294 milyon dolarlık hava savunma paketi onayı

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın (DSCA) yaptığı bildirime göre Hollanda hükümeti, hava platformlarının beka kabiliyetini artırmak için Washington'a resmi talepte bulundu. Dışişleri Bakanlığı talebi uygun bularak olası satışa onay verdi ve Kongre'ye gerekli sertifikasyon iletildi.

Onaylanan listede 16 adet OT-228/U CIRCM Ortak Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi ile 38 adet AN/APR-39E(V)2 Radar İkaz Alıcısı yer alıyor. Satış bedeli 294 milyon dolar olarak hesaplandı.

Pakette sadece sistemler yok

Anlaşma yalnızca donanımı kapsamıyor. Paketin içinde ABD hükümetinin teknik desteği, nakliye, teknik veri ve raporlar, saha keşifleri ve yeni ekipman için personel eğitimleri de bulunuyor.

Ana yüklenicinin Northrop Grumman olacağı belirtildi. Yetkililer, bu satış kapsamında Hollanda ile ABD arasında bir offset anlaşması öngörülmediğini ve Hollanda'ya ek Amerikan personel konuşlandırılmasının gerekmeyeceğini kaydetti.

NATO içinde caydırıcılık vurgusu

Washington, satışın gerekçesini NATO müttefikinin güvenliğini güçlendirmek ve birlikte çalışabilirliği artırmak olarak açıkladı. Hollanda'nın bu sistemleri mevcut filosuna sorunsuz entegre edebileceği, satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği ve ABD'nin savunma hazırlığına olumsuz bir etkisi olmayacağı belirtildi.

Helikopterlere lazer kalkan

Paketin merkezindeki iki sistem de özellikle helikopterler için hayati. CIRCM, omuzdan atılan ısı güdümlü füzeleri lazerle körelterek etkisiz hale getiren aktif bir koruma sağlıyor. AN/APR-39E(V)2 ise düşman radar kilidini ve füze yaklaşmasını pilota anında haber veriyor.

Onayla birlikte Hollanda'nın Apache, Chinook ve Black Hawk filosunun harp sahasında beka kabiliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Kongre'den itiraz gelmemesi halinde taraflar kesin sözleşme için masaya oturacak.